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保护和发展“老字号” 洛阳将打造“老字号”特色街区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.07 19:10

　　谈起“老字号”，每一个人心里都会立刻浮现出几个品牌。这些承载着几代人记忆的洛阳品牌，不仅早已融入市民生活，更成为商业品质和匠人精神的象征。

　　7日，在我市举行的笫二批“洛阳老字号”集中授牌仪式上，市商务局相关负责人透露，“十四五”期间，围绕“老字号”的保护与发展，我市将采取一系列创新举措——

　　加大创新力度，强化“老字号”自主发展。目前，观念陈旧与活力不足仍是严重影响“老字号”发展的两大制约因素。市商务部门将充分激发经营者的积极性和创造性，对于发展缓慢、经营困难或歇业的“老字号”，以品牌为核心，通过政府推动、市场运作，引进国内资本，采取控股、参股、收购等方式，为“老字号”注入“新鲜血液”，不断推进管理、服务、技术创新，增强“老字号”自主发展能力。

　　弘扬经营特色，支持“老字号”开放发展。我市餐饮、食品行业占据“老字号”半壁江山，将引导“老字号”企业搞好传统工艺与现代生产的结合，解决好产品运输、保质保鲜、方便携带和卫生食用等因素制约，使洛阳众多的传统手工名吃转入现代化批量生产。在市场开拓上，支持“老字号”发展连锁经营、建设品牌形象店、拓展网络营销等，适应新的消费需求，扩大品牌影响力和市场占有率。

　　打造特色街区，支持“老字号”集聚发展。依托洛邑古城、铜驼暮雨、西工小街等，打造“老字号”特色街区，鼓励“老字号”集体入驻、抱团发展，形成集商贸、餐饮、旅游、民俗风情文化多功能于一体的、具有规模效应和品牌效应的特色街区。

　　营造良好环境，支持“老字号”振兴发展。进一步做好支持引导、服务协调工作，加强“老字号”的字号、商标等知识产权的保护、文化遗产的保护以及网点保护。在城市建设改造中充分考虑对“老字号”原址原貌的保护，在制定商业网点规划、建设新商业街及商业街结构调整中，优先考虑和安排“老字号”。

　　加强规范管理，支持“老字号”健康发展。认真落实国家商务部、省商务厅对“老字号”的管理要求，建立企业变更备案制度，按照“老字号”标识使用规定严格标识、牌匾管理。对于违规使用“老字号”标识、牌匾，发生严重损害消费者权益、重大质量问题、安全事故、严重侵犯他人知识产权、严重扰乱市场秩序行为，以及未按规定报告重大变更事项，经警告后仍不予改正的，将依相关程序撤销其资格，以维护“老字号”的良好声誉。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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