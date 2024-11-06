最新预报！洛阳下周将迎雨雪天气

今日，“洛阳气象”发布消息称，据最新的气象资料分析，未来一周周前期我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主；周后期有短波槽活动，云系增多。24日至26日受冷空气及高空低槽影响，有一次雨雪大风降温天气。
今日，“洛阳气象”发布消息称，据最新的气象资料分析，未来一周周前期我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主；周后期有短波槽活动，云系增多。24日至26日受冷空气及高空低槽影响，有一次雨雪大风降温天气。
今日，“洛阳气象”发布消息称，据最新的气象资料分析，未来一周周前期我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主；周后期有短波槽活动，云系增多。24日至26日受冷空气及高空低槽影响，有一次雨雪大风降温天气。
具体预报
今天夜里：晴天间多云。
20日(周一)：晴天间多云，气温1℃～17℃。
21日(周二)：晴天转多云，东北风3级左右，气温0℃～14℃。
22日(周三)：多云到阴天，东北风3级左右，气温0℃～12℃。
23日(周四)：阴天，南部部分地区有小雨，气温1℃～7℃。
24日(周五)：阴天转小雨或雨夹雪，高海拔山区有小雪，气温0℃～5℃。
25日(周六)：雨夹雪转小雪，西北风逐渐增大至4～5级，阵风6～7级，气温-1℃～3℃。
26日(周日)：小雪转多云，西北风4～5级，阵风6～7级，气温-4℃～1℃。⑥
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