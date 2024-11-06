花灯璀璨耀神都！洛阳这两场试灯活动“剧透”超多亮点

近日，2025年王城新春游园会暨迎春灯会、2025年隋唐河洛文化庙会暨新春灯会先后试灯，为洛阳市民及游客呈现了一场璀璨的花灯盛宴。

王城公园试灯

近日，2025年王城新春游园会暨迎春灯会、2025年隋唐河洛文化庙会暨新春灯会先后试灯，为洛阳市民及游客呈现了一场璀璨的花灯盛宴。

洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，两园灯会将于1月22日正式开园迎宾。作为神都上元灯会的一部分，今年王城公园和隋唐城遗址植物园的春节灯会活动有哪些看点？记者从试灯现场为您最新“剧透”。

浓浓中国年味，洛阳元素十足

“宅兹中国”主题灯组

夜幕降临，灯组初亮。18日晚，走进隋唐城遗址植物园南门，“宅兹中国”主题分区引人驻足：“瑰宝长廊”灯组绵延约60米，展现了何尊、三彩黑釉马、泥塑佛面像等文物元素，将“国宝”搬进了公园；观赏“丝路长卷”灯组，耳边似有驼铃阵阵、羌笛悠扬,传来历史的回响。