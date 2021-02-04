张明：“洛阳营”首任营长（最美洛阳人—清明时节追忆党史人物）

1948年3月中旬，人民解放军解放古都洛阳。首先突破洛阳城东门的华中野战军3纵8师23团1营，被命名为“洛阳营”。张明，就是“洛阳营”首任营长。

1948年3月中旬，人民解放军解放古都洛阳。首先突破洛阳城东门的华中野战军3纵8师23团1营，被命名为“洛阳营”。张明，就是“洛阳营”首任营长。

回想起那段硝烟岁月，一个光荣的英雄集体至今仍常被提起——“洛阳营”。

1948年3月，华东野战军陈唐兵团和晋冀鲁豫野战军陈谢兵团，协同发起洛阳战役，集中优势兵力一举攻克被国民党自诩为“金城汤池”的中原战略重镇——洛阳。

1948年3月11日5时40分，5颗红色信号弹在洛阳上空升起，解放洛阳的战斗打响。

已担任1营营长的张明在3连前沿阵地下达了爆破突击的命令。突击勇士们在密集的火网下，仅用半小时就将12道障碍全部清除。

接下来的瓮城争夺，因敌人提前炸掉了必经之桥的大部分桥面，1营与守敌僵持了近1小时才突破。其间，张明被炮弹炸伤脊背，鲜血浸红了衣衫，可他依然指挥部队进攻。这时，突击队遭到了意外的损失。爆破队经过突破口时，一位爆破员的炸药包导火索拉环被炸裂的汽油桶铁刺挂住，拉响了炸药包，滞留在此的数十名战士几乎全部伤亡。

张明见状，忙把指挥所前移至距城门只有50米的一处地堡，组织部队重新进攻。在火力掩护下，爆破队员隐蔽接近至城门边。一声巨响，城门被炸开，突击队员飞架人梯，冲上城楼……3月12日零时30分，解放军突破洛阳东门。

战斗惊心动魄，“人在阵地在”。这铮铮铁骨，当看到大批后援部队潮水般地涌进城门时，“眼眶里冒出了胜利的泪花”。

张明在1982年详细回忆了这场战役，并把当时的情况写成一篇名为《突破洛阳东门纪实》的文章发表在1982年8月11日的《洛阳日报》上。

张明回忆，总攻开始时骤然间下雨了，当时的天特别黑，敌人疯狂地向我军阵地打炮，战斗进入白热化阶段。正当他通过电话向团指挥汇报情况时，两发炮弹在我军的观察所里爆炸了。当时，张明左臂的伤口尚未愈合，脊背上再受重创。看到营长受伤，同志们纷纷迎上来问：“营长，怎么样？”在这种情况下，为稳定军心，张明忍痛强装镇定地坐了下来：“没有什么，快把重伤员架下去包扎。”他则继续组织爆破和突击，坚持指挥战斗。

张明回忆，当时他们第1营的口号就是：人在，阵地在！剩一个人也要坚持到最后胜利……当看到大批后援部队冒着敌人弹如雨发的炮火，潮水般地涌进城门时，张明知道，他们击退了国民党守军的疯狂反扑，为后续部队开辟了道路。

1948年7月7日，华中野战军颁发嘉奖令，命名1营为“洛阳营”。

红色精神大家谈

洛阳营是洛阳这座历史文化名城的厚重历史里重要的辉煌篇章，也是每个当代洛阳人应该牢记的革命精神。洛阳这座英雄的城市，在历史上因为长期是国家政治、经济和军事的中心，所以饱经战乱，历尽苦难，多次焚毁。在中国共产党的领导下，无数先烈为了国家解放抛头颅洒热血，才敢叫日月换新天，终于迎来新中国的成立，重新站了起来。也才给洛阳重大的历史机遇，解放后迅速休养生息，从一五计划开始进入大发展时期，才有了今天洛阳人民的幸福、和平的生活。清明时节祭英烈，我们要学习党史和革命史，要不忘初心，坚守理想信念，坚定跟党走，发扬洛阳营敢于胜利的精神，为了洛阳更加美好的明天，做出我们每个人应有的贡献！

——社会学者安峰

（洛报融媒记者 贾臻）