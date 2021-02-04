4月3日牡丹花情预报

目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

目前，全市牡丹观赏园调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种成片开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

四星级牡丹观赏园花情如下：

王城公园：全园共有380多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的38%。主要分布在沉香楼观赏区、牡丹仙子观赏区、紫云天香台等处。其中：盛开的牡丹品种有雪映桃花、岛锦、二乔、珠光墨润、珊瑚台、新岛乙女等；初开的牡丹品种有香玉、芳纪、花游、花竞等。园内各色牡丹与丁香、樱花、紫荆等竞相绽放。

(王城公园 二乔群花)

(王城公园 红珠女)

隋唐城遗址植物园：全园共有400多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的30%。主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园等处。其中：盛开的牡丹品种有霓虹焕彩、李园春、鲁菏红、白雪塔、红蝴蝶、满江红等；初开的牡丹品种有十八号、胜葛巾、藏娇、墨楼争辉、火炼碧玉、珊瑚台等。另外，千姿牡丹园内万余株垂枝桃、碧桃、樱花等正值盛花期。海棠园内火焰海棠、绚丽海棠、王族海棠等万余株海棠盛开。南门5万余株郁金香初开。

(隋唐城遗址植物园 十八号)

中国国花园：全园共有约150个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的25%。主要分布在早开园、唐风隋影广场、留芳园等处。其中：盛开的牡丹品种有贵妃插翠、脂红、似二乔、黑海撒金、凤丹白、墨楼争辉、蓝月亮、花游、珊瑚台等；初开的牡丹品种有寒樱狮子、新国色、雨后风光等。园内樱花、碧桃、紫荆、黄刺玫争奇斗艳。

(中国国花园 村松樱)

国际牡丹园：全园共有30多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的10%。主要分布在早花区、环路沿线及大温室。其中：盛开的牡丹品种有景玉、火炼金丹、洛阳红、蓝月亮、二乔、凤丹白、玉板白等；初开的牡丹品种有李园红、户川寒、兰贵人、老君紫、银红巧对、冬凌桃仙等。

(国际牡丹园 芳纪)

国家牡丹园：全园共有约60个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的15%。主要分布在南园、北园。其中：盛开的牡丹品种有二乔、赛雪塔、小桃红、白雪塔、彩绘、凤丹、朱砂垒、蓝月亮等；初开的牡丹品种有芳纪、金玉交章、洛阳红等。园内紫藤、碧桃、樱花、连翘、榆叶梅等争奇斗艳。

神州牡丹园：全园共有96个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的10%。主要分布在国花坛、精品观赏区、花仙宫南侧观赏区。其中：盛开的牡丹品种有景玉、琉璃贯珠、迎日红、粉中冠、贵妃插翠、霓虹焕彩、春柳、卷叶红、太平红、清香白、粉楼台等；初开的牡丹品种有白鹤卧雪、冰凌罩红石、层叠多娇、大红宝珠等。园内碧桃、樱花、郁金香竞相绽放。

三星级牡丹观赏园花情如下：

西苑公园：全园共有120多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的60%。主要分布在公园大门、北门、人工湖南侧牡丹观赏区、大草坪西北两侧。其中：盛开的牡丹品种有彩绘、岛锦、香玉、洛阳红、丛中笑、二乔、银红巧对、雪映桃花等；初开的牡丹品种有姚黄、花王、珊瑚台、太阳等。

(西苑公园 洛阳红)

牡丹公园：全园共有约115个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的65%。主要分布在古牡丹园、假山东侧。其中：盛开的牡丹品种有岛锦、姚黄等；初开的牡丹品种有酒醉杨妃、日暮、莲鹤等。

天香牡丹园：园内凤丹连片开放,约占本园牡丹的13%。主要分布在天香园西南角。

洛阳农博园：园内有少量凤丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的4.2%。

第39届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2021年4月2日