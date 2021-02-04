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洛阳都市圈外语多语种教育教学研究中心成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.26 15:48

　　26日，洛阳都市圈外语多语种教育教学研究中心正式成立。

　　洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，为实现《洛阳都市圈规划(2020-2035年)》教育发展目标，建设量质并重的基础教育体系，全面加强洛阳都市圈外语多语种教育教学研究工作，洛阳市教育局经与平顶山、焦作、三门峡、济源等兄弟地市协商一致，决定成立洛阳都市圈外语多语种教育教学研究中心，并成立相应组织机构：中心主任由各省辖市及济源示范区教育部门主管领导担任，中心下设办公室，地点位于洛阳外国语学校，由洛阳外国语学校校长兼任办公室主任。

　　中心成员包括各省辖市、济源示范区等地开设有除英语以外其他外语课程的高中学校的校长、相关外语教研员和教师。

　　洛阳市教育局有关负责人介绍，洛阳都市圈外语多语种教育教学研究中心将主要承担以下几方面任务:

　　●研究探讨交流洛阳都市圈外语多语种(日语、俄语、德语、西班牙语、法语等)教育教学工作。

　　●整合洛阳都市圈外语多语种教育资源，对各地高中学校外语多语种教学工作中存在的热点、难点问题进行研究，加强校际联系，增进互动沟通，推广示范学校的教研成果，为教育行政部门在外语多语种发展决策上提供数据分析支持。

　　●加强对各学校外语多语种骨干教师队伍建设的指导与培养。定期组织全市外语多语种学科教师进行集体教研，组织开展巡回听课评课活动，促进各学校外语多语种教学规范发展。

　　●积极开展省内外、国内外交流与合作，借鉴吸收先进地区的多语种教学成功经验，不断改进教育教学方法，促进洛阳都市圈外语多语种教育教学的不断提升，满足都市圈学生教育教学需求，努力办人民满意的教育，为建设洛阳都市圈做出积极的贡献。（洛报融媒记者 孟山 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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