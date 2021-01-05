东方博物馆之都研学营地项目入选文旅部重点项目

记者昨日从洛阳文保集团获悉，日前，文旅部2021年度内地与港澳文化和旅游交流重点项目出炉，东方博物馆之都研学营地项目《“请君只看洛阳城——寻城记”豫港澳青少年交流研学活动》成功入选。

记者昨日从洛阳文保集团获悉，日前，文旅部2021年度内地与港澳文化和旅游交流重点项目出炉，东方博物馆之都研学营地项目《“请君只看洛阳城——寻城记”豫港澳青少年交流研学活动》成功入选。

该项目由洛阳文保集团子公司洛阳古都研学旅行发展有限公司策划，是河南省入选的两个项目之一，是洛阳市唯一入选的项目。项目以“研学河南，一览千年，读懂中国，理解世界”为核心，以课题研习的形式，以河南与港澳青少年1∶1比例组织形式，走进洛阳这个“时光胶囊”，串联洛阳“五都荟洛”历史轴线，深切体验时代变迁，并通过探究华夏文明各个历史时期极具代表性的都城在选址、规划和建造上的特点，深入了解华夏文明对后世中国乃至世界的影响。

自去年以来，洛阳古都研学旅行发展有限公司依托东方博物馆之都研学营地，打造的系列研学课程和全新研学模式备受关注。该营地通过一系列接地气、叫得响的文旅研学产品，丰富了研学文化的内涵，对传播河洛文化，树立文化自信，叫响“研学洛阳读懂中国”品牌，起到了积极推动作用。（记者 李冰 通讯员 马腾奔）