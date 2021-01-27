李亚主持召开市委常委会（扩大）会议 传达学习全国两会精神

15日，市委书记李亚主持召开市委常委会(扩大)会议，传达学习全国两会精神，特别是习近平总书记在参加内蒙古、青海、解放军和武警部队代表团审议及看望参加政协会议的医药卫生界教育界委员时的重要讲话精神，传达3月12日省委常委会扩大会议精神，研究我市贯彻落实工作。

15日，市委书记李亚主持召开市委常委会(扩大)会议，传达学习全国两会精神，特别是习近平总书记在参加内蒙古、青海、解放军和武警部队代表团审议及看望参加政协会议的医药卫生界教育界委员时的重要讲话精神，传达3月12日省委常委会扩大会议精神，研究我市贯彻落实工作。

会议指出，这次全国两会，是在中国共产党成立100周年、“十四五”开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年召开的一次十分重要的会议，对于凝聚全党全国人民智慧和力量，谋划部署好今后5年乃至更长一个时期我国经济社会发展各项工作，不断夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利，具有重大的现实意义和深远的历史意义。习近平总书记在参加代表团审议和看望参加政协会议的委员时的重要讲话，深刻阐释了高质量发展这一重大主题、以人民为中心这一发展思想，对做好当前各项重点工作提出了明确要求。我们要提升认识、把握精髓，准确把握高质量发展时代主题，走好洛阳高质量发展之路；准确把握以人民为中心发展思想，把人民安居乐业、安危冷暖时刻放在心上；准确把握稳中求进内在要求，坚持以“稳”求“进”，以“进”促“稳”，持续推进转型发展高质量发展；准确把握我国“十四五”时期发展蓝图，找准切入点和着力点，把“十四五”美好蓝图变为现实。要把学习贯彻全国两会精神特别是习近平总书记重要讲话精神作为一项重要政治任务，与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，与扎实开展党史学习教育结合起来，抓好学习领会、宣传阐释、调查研究、结合转化，提升政治站位、找到发展机遇、坚定发展信心，激发干事创业热情，以实际行动庆祝建党100周年。

会议强调，要吃透政策，找准机遇，结合洛阳实际，从中找方向找抓手找作为，确保全国两会精神落到实处。要始终把制造业高质量发展作为主攻方向，加快构建“755”现代产业体系，立足实际实施产业基础再造工程，抓好“6+3+X”新型产业园区建设。要深化创新驱动，围绕“一谷两廊四中心”构建全域创新空间布局，吸引各类优质创新主体和平台在洛阳落地集聚。要持续扩大内需，紧紧把住扩大内需这个战略基点，促进消费与投资有效结合，把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，持续培育“古都夜八点”“古都新生活”等品牌。要持续深化改革开放，既要落实政策，更要用好政策，全方位提升开放水平。要全面推进乡村振兴，巩固好脱贫攻坚成果，明确乡村振兴的思路、抓手、时序等重点。要推动文化繁荣兴盛，找好切入点、抓好既定事，建好重点文旅项目，真正把洛阳文旅品牌擦得更亮。要全力做好生态保护，持续实施“五大行动”，扎实推进“四大结构调整”，推动中原节能环保装备产业园取得实质性突破。要扎实推进民生保障，坚持尽力而为、量力而行，把民生实事办到群众心坎上。

会议要求，要善作善成，扎实工作，确保开好局起好步。贯彻落实全国两会精神，关键在行动。要倍加珍惜来之不易的防控成果，慎终如始抓好常态化疫情防控。要按照规定动作高质量、自选动作有特色的要求，扎实开展党史学习教育，引导广大党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。要加强经济运行调度，持续深化“联企入企惠企助企”活动，紧盯工业项目落地开工增效，确保实现一季度“开门红”。要着力抓好项目建设，抢抓建设机遇，紧盯一季度末、牡丹文化节前两个节点，确保重点项目按期保质完工，及早惠民利民。要按照“强主题、重提升、保安全、促融合、惠民生”要求，高质量筹备好第39届牡丹文化节。(洛报融媒记者 李东慧 孙小蕊)