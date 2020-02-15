铭记2020：极不寻常年份创造极不寻常的辉煌——市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议精神解读①

统筹疫情防控和经济社会发展，全面建成小康社会，“十三五”规划收官……刚刚过去的2020年是具有特殊意义的一年，也是洛阳发展进程中极不平凡的一年。

洛阳自贸区综合服务大厅工作人员贴心服务群众

统筹疫情防控和经济社会发展，全面建成小康社会，“十三五”规划收官……刚刚过去的2020年是具有特殊意义的一年，也是洛阳发展进程中极不平凡的一年。

一年来，市委团结带领全市上下共克时艰、勠力前行，抗疫斗争取得重大战略成果，经济发展经受住疫情的严重冲击、保持了稳定转好持续向好的态势，绝对贫困在河洛大地已经成为历史，中原城市群副中心城市建设全面提速，洛阳都市圈建设全面启动，在极不寻常的年份创造了极不寻常的辉煌，在谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章中又迈进一大步。

回首2020，洛阳留下了哪些鲜明印记？

关键词 众志成城战疫情

党员志愿者坚守在疫情防控卡点

全面加强党对疫情防控工作的领导，及时构建起高效有序、行动有力的组织指挥体系和推进落实机制，因时因势制定完善防控措施。

全面落实“四早”“四集中”要求，全力做好患者救治工作，最大限度提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率。

在全省最早推出特定人员集中隔离、特殊场所封闭管理、“洛康码”智能健康信息管理系统等举措，坚决遏制疫情蔓延和反弹。

统筹抓好防疫物资、生活必需品、水电油气暖网等要素的供应，有效保障了城市正常运转和基本民生。

倾力支援省内外疫情防控工作，尽最大努力为全国抗疫斗争贡献“洛阳力量”。

作为一个有着720万人口、交通四通八达、旅游业举世闻名的大城市，洛阳用不到一个月的时间实现无新增本土病例，用不到一个半月的时间实现本土病例全部清零，做到了感染少、清零早、疫情防控形势持续向好，交出了一份优异的“洛阳抗疫答卷”。

关键词 凝神聚力抓发展

着力稳定经济运行。扎实做好“六稳”“六保”工作，全面实施“五提”行动，及时出台一揽子纾困惠企政策，深入开展“联企入企惠企助企”活动，强力推进“97183”合理有效投资行动计划，谋划推出“古都夜八点”“古都新生活”等促消费活动，较早实现经济急刹车后的快速重启，全市主要经济指标增速持续高于全国全省平均水平、稳居全省第一方阵，预计生产总值同比增长3%以上。

加快制造业转型升级。新增省级智能工厂(车间)、绿色工厂23家，上云企业5000余家，连续两年被国务院表彰为工业稳增长和转型升级成效明显市。省里在洛设立100亿元的制造业高质量发展基金。航空航天智创产业园等203个项目开工建设，机器人及智能装备、新能源、节能环保产业营业收入均实现两位数增长，高新技术产业增加值占规模以上工业比重超四成。营业收入超500亿企业实现零突破、超百亿企业达到14家，新培育“小巨人”“隐形冠军”“瞪羚”“专精特新”中小企业57家。

持续强化“三力联动”。创新驱动力持续增强，新增高新技术企业123家、创新平台(载体)373个，大连理工大学洛阳研究院落地建设，西安交大洛阳新材料产业创新研究院顺利签约，研发投入强度达到2.4%，连续两年居全省第一。高水平开放格局加快构建，综保区成功获批，保税物流区主体完工，跨境电商交易额增长10%，中欧货运班列正式开行，东方红国际陆港新建集装箱堆场投入使用，铁海联运打通物流运输新通道。重点改革精准落地，高新区“三区融合”、伊滨区“三区套合”顺利完成，产业集聚区“管委会+公司”模式在全省推广，在全国率先推行“多证集成、一照通行”，自贸区企业开办1小时办结，营商环境评价居全省第二。

坚决打好“三大攻坚战”。年度9个贫困村、2.5万贫困人口脱贫任务顺利完成，脱贫攻坚取得决定性胜利。黄河流域生态保护治理扎实推进，全市空气质量综合指数改善率居全省和汾渭平原第一，城市绿化覆盖率居全省第一。各类风险隐患得到有效防范化解，守住了不发生区域性、系统性风险的底线。

关键词 加快建设都市圈

地铁1号线体验活动

全面落实洛阳发展新定位，认真落实省委、省政府支持洛阳建设副中心城市的政策措施，全面启动洛阳都市圈建设，综合实力和辐射带动力进一步增强。

城建提质成效显著。中心城区三大板块功能持续完善，“一馆三中心”等重大工程加快建设；地铁1号线试运行，王城大道快速路、瀍涧大道等全线贯通，翠云峰等30余座城市立交建成投用，六大综合交通枢纽建设有序推进，“十字+外环”快速路网基本形成；打通断头路17条，提升背街小巷23条，建成公共停车场39个，城市集中供热率在90%以上，在全省率先实现5G网络县城建成区全覆盖。

区域联动步伐加快。对接争取省直部门31项配套政策落地，谋划推进亿元以上重点项目1137个、总投资1.6万亿元。《洛阳都市圈发展规划(2020—2035)》印发实施，洛济融合发展成效初显，洛平、洛三联动发展加快落地，郑洛西高质量发展合作带纳入国家规划纲要。尧栾西高速尧栾段、济洛西高速建成通车，豫西LNG应急储备中心竣工。

关键词 文旅融合创特色

深化文旅融合，充分释放综合带动效应，“古今辉映、诗和远方”的城市名片更加熠熠生辉。

隋唐洛阳城从政坊、大同坊、天街北延项目建成开放，宫城区“四点一区”格局初现。班超纪念馆和含嘉仓、回洛仓遗址保护展示提升工程相继完工，全市各类博物馆、纪念馆达到102座，“东方博物馆之都”初具规模。

全国石窟寺保护与考古工作座谈会在洛成功召开，国内三大石窟首次联展。

“两节一会一论坛”影响力持续提升，央视秋晚成功录制，洛阳进入全国热门旅游目的地城市前十名。

新增3A级以上景区5家，洛阳成功创建国家文化和旅游消费示范城市，入选世界旅游联盟，荣膺“2020年度中国夜游名城”称号。

关键词 真心实意惠民生

天蓝云白水更清 宜居洛阳惹人醉

我们坚持尽力而为、量力而行，在财力紧张的情况下，把民生支出占比稳定在76%以上。

扎实办好民生实事，95件市定年度重点民生实事顺利完成。

持续擦亮惠民品牌，累计建成城市书房204座、小游园278处、洛阳“乐道”800公里、“乐养居”61个。

着力稳定居民就业，城镇新增就业11万人，农村劳动力转移就业2.8万人，超额完成年度目标任务。

稳步提升教育质量，学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率分别达90.5%、97%和92%，城乡教育发展更加均衡。

加快健康洛阳建设，中医骨伤科国家区域医疗中心、省第二儿童医院、豫西公共卫生中心、市中医院伊滨医院等项目顺利推进，医疗资源布局更加优化、服务保障水平持续提升。

完善社会保障体系，基本医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险基本实现全覆盖。

脱贫户在家门口上班

关键词 高远务实谋未来

我们把深入贯彻习近平总书记重要指示特别是关于区域协调发展的重要论述、关于构建新发展格局的重要论述、关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，与认真落实党的十九届五中全会精神、省委省政府支持洛阳发展的政策措施贯通起来，着眼大局大势、把准时代脉搏，吃透上级精神、把准原则要求，审视市情特征、把准战略起点，按照“高远务实”的原则，组织力量深入研究、科学谋划我市“十四五”乃至更长时期的发展，提出到2035年要打造具有全国重要影响力的现代化都市圈、基本建成“三个强市、两个高地、一个家园”的现代化洛阳的远景目标和“十四五”时期“四强两优三争先”奋斗目标，以及深化提升“9+2”工作布局、高质量建设现代化洛阳都市圈的思路举措。

关键词 一以贯之强党建

把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题，深入开展为民服务“三大行动”，全面深化“党建引领、‘四治’并进、服务进村(社区)”，持续推进“河洛党建计划”，高质量推进村(社区)“两委”换届。

大力倡树“清新简约、务本责实、实干兴洛”的作风导向，深入开展“强使命、找差距、明举措、勇担当”集中学习研讨活动，引导党员干部克服“三种心态”、强化“三种精神”，持续提升落实力执行力穿透力。

一体推进不敢腐不能腐不想腐，推动家风建设常态化，全市纪检监察机关共立案3600件、党纪政务处分4090人，反腐败斗争压倒性胜利持续巩固。（记者 李东慧 白云飞 制图 闵敏）(本版图片均为资料图片)