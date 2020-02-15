重磅！洛阳地铁1号线将在牡丹文化节前运营 2号线年底前运营

城市让生活更美好。正在召开的洛阳市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议，传出好消息——“地铁时代”即将到来，地铁1号线将在今年牡丹文化节前正式运营、2号线今年年底前正式运营。
城市让生活更美好。
正在召开的洛阳市委十一届十四次全会暨市委经济工作会议，传出好消息——“地铁时代”即将到来，地铁1号线将在今年牡丹文化节前正式运营、2号线今年年底前正式运营。
与此同时，一大批交通基础设施和重大城建项目将相继落地，让城市建设的“工笔画”越来越精越美。
●建成投用万安通用机场、二广高速城区段改扩建、郑西高速栾川至双龙段、古城快速路东延、玻璃厂路改造提升、厚载门街南延、唐寺门立交、塔湾立交等项目；
●积极争取、创造条件，开工建设呼南高铁豫西通道、地铁一二号线完善提升、宁洛高速城区段改造、新安至邵原高速、郑州至洛阳第三高速、伊川至偃师至沁阳高速、洛伊快速东线、新街北延、玄武门大街、洛阳汽车站迁建等项目；
●谋划洛阳都市圈内市域快轨项目，扎实做好洛阳至巩义、洛阳至济源、洛阳至义马市域快轨前期工作，争取早日开工。（洛报融媒记者 白云飞 李东慧）
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