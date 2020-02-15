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全省唯一！洛阳市少年儿童图书馆获得“有声阅读示范基地”称号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-03 19:49

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市少年儿童图书馆获悉，在中国图书馆学会主办的第四届“我听·我读”大型少儿主题朗诵作品征集活动中，洛阳市少年儿童图书馆获得“有声阅读示范基地”称号，为河南省唯一入选图书馆，全国仅评选出10家。

　　今年4月至10月，中国图书馆学会面向全国各级各类图书馆及阅读推广机构举办第四届“我听·我读”大型少儿主题朗诵作品征集活动。洛阳市少年儿童图书馆通过微信公众号、读者微信群、QQ群、网站、微博等平台积极组织读者参与活动，在活动征集期间组织读者开展多期线上听书打卡活动，并联合专业志愿者开展少图诗乐班等活动以提升少年儿童和家长的发声、朗读、吟唱技巧。该馆馆员陈贝贝被评选为本届活动“星级指导师”奖。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 闫朝霞 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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