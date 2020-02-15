自贸区洛阳片区将配备河大“智库”

昨日，自贸试验区洛阳片区与河南大学黄河文明与可持续发展研究中心正式签署战略合作协议，双方将建立长期全面的战略合作关系，开展全方位产学研合作，共同为建设高水平、高质量的自贸试验区探索具有洛阳特色的新路径。

昨日，自贸试验区洛阳片区与河南大学黄河文明与可持续发展研究中心正式签署战略合作协议，双方将建立长期全面的战略合作关系，开展全方位产学研合作，共同为建设高水平、高质量的自贸试验区探索具有洛阳特色的新路径。

河南大学黄河文明与可持续发展研究中心是目前国内唯一以黄河文明与黄河沿岸地区可持续发展为研究对象的国家级综合性研究与咨询机构，也是教育部高等学校人文社会科学重点研究基地。

根据协议，河南大学黄河文明与可持续发展研究中心将根据洛阳片区实际需求，依托两个国家级科研平台和地理、经济学等一级博士点学科，在产业经济、开放招商、综合保税、课题研究、项目评审、制度创新等方面进行深入研究、深度参与。此外，该研究中心还将通过选派优秀学者挂职锻炼、选派优秀学生实践学习等方式，为洛阳片区建设提供各种智力支持。(记者 陈曦 通讯员 马素连)