创新！洛阳片区“三大亮点”7项案例入选“河南自贸试验区2020年最佳实践案例”

9月10日上午，河南省人民政府新闻办公室召开了河南自贸试验区2020年最佳实践案例新闻发布会，介绍了河南自贸试验区制度创新情况及2020年最佳实践案例，其中，洛阳片区有7项案例入选“河南自贸试验区2020年最佳实践案例”。

9月10日上午，河南省人民政府新闻办公室召开了河南自贸试验区2020年最佳实践案例新闻发布会，介绍了河南自贸试验区制度创新情况及2020年最佳实践案例，其中，洛阳片区有7项案例入选“河南自贸试验区2020年最佳实践案例”。

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，更好发挥自贸试验区改革开放试验田作用，河南自贸试验区洛阳片区积极探索，勇于创新，在政务服务、投资管理等方面，形成了一批制度创新性强、市场主体反映好、具有一定系统集成特点的经验做法。在“河南自贸试验区2020年最佳实践案例”中，洛阳片区有7项案例入选，呈现出洛阳片区建设发展的“三大亮点”。

亮点一：突出产业转型。有3个创新案例，一是《“四链融合”促进洛阳老工业基地转型升级》，通过政策链带动资金链，资金链促进创新链、创新链引领产业链，产业链助推政策链，实现“四链”有机融合。实现了产业智能升级，推动了企业做大做强，激发了产业经济活力。该做法在2018年、2019年国务院大督查中，洛阳市连续两年获得“促进工业稳增长和转型升级、实施技术改造成效明显的地方”督查激励。二是《破解民营经济职称评审瓶颈》，从“拓宽评审渠道、开辟绿色通道、突出能力导向、创新评审方式、健全信用评价体系”五个方面破解民营经济人才职称评审瓶颈，营造了有利于民营企业人才成长的良好环境，推动了经济高质量发展。2019年，高级职称评审通过率达到76.92%，高于往年全省平均水平10个百分点。三是《企业专属服务V3.0版》，是全省首个企业个性化定制的专属综合服务平台。通过互联网+平台技术，全面实现线上为片区企业提供政策法规、资金兑现、交流互动、金融服务等九大功能服务，同时建设有手机APP和专属企业空间等服务工具，实现了区内企业“政策、人才、资金、市场、服务”精准推送，打造企业专属360度服务新模式。

亮点二：突出金融开放，有1项创新案例，是《“信贷+信用”普惠金融模式解决中小微企业融资难题》，“信贷+信用”普惠金融模式即对优质诚信中小微企业实行“一次核定、随用随贷、余额控制、周转使用、动态管理”的融资模式。通过推广这一模式，有效缓解中小微企业双创资金难题，提高了中小微企业守信意识。

亮点三：突出对内改革。有3项创新案例，一是《创新无仓储危化品经营企业管理服务新模式》，为解决危险化学品经营企业受多方面原因制约而难以发展的问题，洛阳片区探索在自贸试验区内实行无仓储危险化学品经营企业管理服务新模式，通过引导集中管理、建立溯源制度、引入信用制度、实行同步审批等创新举措，既便于加强事中事后监管，实现了风险可控，又活跃了石化市场，为打造高端石化产业基地奠定基础。2019年度洛阳片区无仓储危化品企业产值突破35亿元。二是《推行“多证集成、一照通行”改革助力市场主体快入准营》，洛阳片区在全国率先推行“多证集成、一照通行”改革。将首批改革事项确定为食品经营许可证、食品小经营店登记证、食品小作坊登记证等7类市场主体需求量较大的涉企经营许可事项，通过技术手段，将有关许可信息集成到营业执照上，推进流程、信息、追溯集成。“多证集成、一照通行”改革改变了以往申请人多次跑腿、材料多次提交、信息多次采集的状况，大幅降低了成本。以办理食品小经营店为例，办理时限由之前的10个工作日缩短到了2个小时。三是《优化食品生产许可证办理模式》，是为解决企业因厂区整改等导致食品生产许可证办证时间延长这一问题，洛阳片区通过“先证后查”、服务前移等创新举措，优化食品生产许可证审批流程。这一创新做法缩短了企业从申报到投产的时间，取得良好实践效果。

洛阳片区是河南省唯一的自贸区、自创区、高新区“三区叠加”区域。挂牌以来，洛阳片区以制度创新为核心，以可复制推广为基本要求，以“凸显双向开放、聚焦服务贸易、引领制度创新、优化营商环境、打造宜业宜居新城”为五大战略发展定位，释放了大量的自贸改革红利。目前，入驻市场主体2.7万余家，注册资本超过1000亿元；累计新入驻企业9802家，是挂牌前存量企业的2.2倍。今年上半年，积极统筹新冠疫情防控和高水平开放发展，稳住外贸外资基本盘实际利用外资2.68亿美元，同比增长16.67%；外贸进出口总额11.26亿元，同比增长31.91%。

下一步，洛阳片区将认真落实省委、省政府和省自贸办决策部署，围绕重点领域，持续深化“放管服”改革，优化营商环境，推出更多具有“洛阳特色”改革创新案例。(马素连) ④