自贸区洛阳片区首批创新成果将在全市复制推广

作为新时代改革开放的新高地，自贸试验区的核心任务是制度创新，基本要求是可复制可推广。近日，市委深改办、自贸试验区洛阳片区管委会、自贸试验区洛阳片区工作办公室联合印发《关于复制推广中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区第一批创新成果的通知》，将围绕企业开办、涉企经营、企业退出、企业投资4个方面，在全市范围内复制推广洛阳片区首批22项制度创新成果。

作为新时代改革开放的新高地，自贸试验区的核心任务是制度创新，基本要求是可复制可推广。

近日，市委深改办、自贸试验区洛阳片区管委会、自贸试验区洛阳片区工作办公室联合印发《关于复制推广中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区第一批创新成果的通知》，将围绕企业开办、涉企经营、企业退出、企业投资4个方面，在全市范围内复制推广洛阳片区首批22项制度创新成果。

根据文件，此次在全市范围内复制推广的首批22项创新成果中——

涉及企业开办方面共5项，包括企业开办精准化服务、推行“多证集成、一照通行”、实行“审核合一”、放宽经营范围限制、品牌连锁企业实行“一照多址”；

涉及企业市场经营方面共12项，包括食品经营许可证“秒批”，推行预包装食品销售告知承诺制度，压缩食品经营许可现场核查，简化网络经营食品许可，食品生产许可预审指导，推行低风险食品生产许可“先证后查”制度，优化药品经营许可流程，药品、医疗器械经营许可变更、注销立等可取，第一类医疗器械产品备案与企业生产备案合二为一，压缩气瓶、移动式压力容器充装许可时限，实行气瓶充装许可证“一证多址”改革，取消艺术、体育等类型营利性民办培训教育机构办学许可；

涉及企业退出方面共4项，包括开设企业注销“单一窗口”、扩大企业简易注销适用范围、简化企业简易注销程序和申请材料、建立简易注销容错机制；

涉及投资建设方面1项，即优化办理不动产登记程序。

洛阳片区成立以来，共探索形成130余项制度创新成果，其中《企业简易注销“单一窗口”》等5项创新案例已成功在全国自贸片区创新联盟复制推广，另有《“五轮驱动”破解民营经济职称评审瓶颈》《等7项创新案例入选河南自贸试验区2020年最佳实践案例，在全省复制推广。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 马素连)