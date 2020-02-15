洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

作家进校园 点燃阅读新生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-23 19:04

　　表演盲拧魔方、分享快速记忆法心得、剧透书中的精彩段落……今日上午，知名作家庄海燕走进校园，为洛阳市第一高级中学附属小学的200多名学生带来了一场奇幻的记忆冒险之旅。

　　庄海燕，北京作家协会会员。十次魔方盲拧世界纪录创造者，中国大脑潜能开发专家、世界记忆大师教练，长期从事记忆法及思维导图的普及教学工作。曾获“冰心儿童文学新作奖”“全球华语广播创新大赛铜奖”，作品入选“2017中国‘原动力’原创动漫扶持计划”，连续两年入选《中国年度童话》。代表作有奇幻系列长篇《记忆大师》《千真幻想集》。

　　活动中，庄海燕以幽默的语言，联系自己的作品，用一个个有趣的事例，向学生介绍自己的心得，在孩子们的心中播下了一颗颗阅读与写作的种子。

　　本次活动是洛阳市少年儿童图书馆举办的“作家进校园”活动之一。作为“古都新生活，全民读书节”系列活动的重要组成部分，“作家进校园”活动不仅给学生们提供了与作家亲切交谈、“零距离”互动的机会，还让同学们体会到了写作与阅读的力量。

　　据介绍，24日15时，洛阳市少年儿童图书馆还将举行“作家面对面”活动，作家庄海燕将来到洛阳市少年儿童图书馆报告厅进行精彩讲座，感兴趣的学生和家长可以通过以下方式报名参加。

　　·方式1：微信关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”公众号，进入微服务大厅，点击活动报名；

　　·方式2：进入洛阳市少年儿童图书馆网站(http://www.lyssnettsg.cn)活动专区进行报名。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 宁莉 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·奶瓶喂奶姿势不正确，当心宝宝地包天
  • ·有糖友喝了碗羊肉汤，结果把自己吓着了
  • ·口腔溃疡总不好，嘴唇起皮还有血痂
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳出台推进新型基础设施建设实施方...
  • 计划招聘4949人！想来洛阳工作的高层...
  • 中国一拖与中车大连电牵公司签署合作...
  • 注意！洛阳人不能再任性使用这些塑料袋了
  • 昊华气体有限公司揭牌成立 特种含氟电...
  • 央媒观洛｜人民日报：“洛阳制造”势...
  • 李亚主持召开市委常委会会议 传达学习...
  • 他在主席台一亮相，现场沸腾了！
  • “洛阳创新”助建“华龙一号” 中信重...
  • 消防隐患久拖不改 8家单位登上“黑名单”
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 10月22日
  • · 建议：网剧《风起洛阳》能“上星”播出
    • 精彩图片
    百岁老人玩“数独” 被...
    来洛阳博物馆，赏敦煌...
    洛龙区龙泰社区：情暖...
    抗美援朝战场上的卫生...
    精彩热帖

    人在秋光中

    色彩斑斓

    昙花白日现

    家中的小猫
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605