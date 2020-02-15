作家进校园 点燃阅读新生活

表演盲拧魔方、分享快速记忆法心得、剧透书中的精彩段落……今日上午，知名作家庄海燕走进校园，为洛阳市第一高级中学附属小学的200多名学生带来了一场奇幻的记忆冒险之旅。

表演盲拧魔方、分享快速记忆法心得、剧透书中的精彩段落……今日上午，知名作家庄海燕走进校园，为洛阳市第一高级中学附属小学的200多名学生带来了一场奇幻的记忆冒险之旅。

庄海燕，北京作家协会会员。十次魔方盲拧世界纪录创造者，中国大脑潜能开发专家、世界记忆大师教练，长期从事记忆法及思维导图的普及教学工作。曾获“冰心儿童文学新作奖”“全球华语广播创新大赛铜奖”，作品入选“2017中国‘原动力’原创动漫扶持计划”，连续两年入选《中国年度童话》。代表作有奇幻系列长篇《记忆大师》《千真幻想集》。

活动中，庄海燕以幽默的语言，联系自己的作品，用一个个有趣的事例，向学生介绍自己的心得，在孩子们的心中播下了一颗颗阅读与写作的种子。

本次活动是洛阳市少年儿童图书馆举办的“作家进校园”活动之一。作为“古都新生活，全民读书节”系列活动的重要组成部分，“作家进校园”活动不仅给学生们提供了与作家亲切交谈、“零距离”互动的机会，还让同学们体会到了写作与阅读的力量。

据介绍，24日15时，洛阳市少年儿童图书馆还将举行“作家面对面”活动，作家庄海燕将来到洛阳市少年儿童图书馆报告厅进行精彩讲座，感兴趣的学生和家长可以通过以下方式报名参加。

·方式1：微信关注“洛阳市少年儿童图书馆”或“洛阳市少儿图书馆”公众号，进入微服务大厅，点击活动报名；

·方式2：进入洛阳市少年儿童图书馆网站(http://www.lyssnettsg.cn)活动专区进行报名。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 宁莉 文/图）