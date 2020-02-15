二里头是解开夏王朝谜团的关键“密码”！考古专家这么说……

“二里头遗址是探索夏商王朝的关键性遗址，以它为核心产生的文化是中华文明总进程的核心与引领者。”今日，来洛阳参加第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会的河南省文物考古研究院院长、研究员刘海旺说，二里头遗址的面积是当时中国乃至东亚地区最大的聚落，二里头遗址里有多座宫殿，宫城内的宫殿有中轴线，建筑左右对称，前后多进院落，这样的制度是我国古代宫室制度的发端。

“二里头遗址是探索夏商王朝的关键性遗址，以它为核心产生的文化是中华文明总进程的核心与引领者。”今日，来洛阳参加第三届世界古都论坛暨夏文化国际学术研讨会的河南省文物考古研究院院长、研究员刘海旺说，二里头遗址的面积是当时中国乃至东亚地区最大的聚落，二里头遗址里有多座宫殿，宫城内的宫殿有中轴线，建筑左右对称，前后多进院落，这样的制度是我国古代宫室制度的发端。

刘海旺说，二里头遗址发现了中国最早的青铜礼器群，重要的玉礼器群，以及绿松石龙形器等特殊“重器”，说明二里头遗址在中华文明的发展中起到承上启下的作用。

“我多次来到二里头夏都遗址博物馆，这里集中展示了二里头遗址作为‘华夏第一王都’的丰富内涵，它是探索中华文明发展脉络的重要场所。”刘海旺说，这里不仅是市民和游客认识历史的窗口，也是历史学者和考古人学习的平台，他每一次来都有不同的收获，“我通过观察二里头遗址出土的器物群，可以直观了解从龙山文化晚期到二里头文化早期这段时间的器物群特征。”

经过几代考古工作者的努力，尤其是在“夏商周断代工程”等重大学术课题推动下，夏文化探索取得很大进步。“二里头遗址是夏文化探索中规模最大、出土遗物最丰富、时代特征最明显、性质最明确的都邑遗址。”刘海旺认为，今后，探索夏文化起源、发展、繁荣、衰落、被商文化所继承的历史进程，应以二里头遗址的文化内涵为中心、关键和参照系。

同时也要把夏代古环境和人地关系研究、夏代聚落形态与社会结构研究、夏代人类生存状况研究、夏夷族属的体质人类学和古代DNA及同位素综合比较研究等多个课题放到更长的历史时间段和历史发展规律内去考虑和探究，以期对夏文化有一个更为明确的认识和定位。(洛报融媒记者 何奕儒 文/图)