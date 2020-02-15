“根在河洛 客出大谷”第三届客家文化论坛在洛阳成功举办

今日，第三届客家文化论坛在洛阳市成功举办，来自海内外的180余名客家社团负责人、客家文化研究专家、新生代客家代表等参加活动。

今日，第三届客家文化论坛在洛阳市成功举办，来自海内外的180余名客家社团负责人、客家文化研究专家、新生代客家代表等参加活动。

在当天论坛上，与会的海内外嘉宾通过线上、线下等形式，围绕“根在河洛 客出大谷”主题纷纷发言。大家以全球视野，围绕洛阳客家祖源地、客家文化根在河洛等进行深入交流，进一步挖掘、传承、弘扬客家文化，增进海内外客家人及社会各界对“根在河洛”的文化认同，打造“洛阳客家祖源地”品牌。

大家纷纷表示，将充分发挥桥梁纽带作用，汇聚全球客家人的力量与智慧，传播黄河文化、河洛文化，讲好洛阳故事，助力洛阳客家之源纪念馆成为黄河文化的根亲地标，积极推动洛阳国际人文交往中心建设，着力提升洛阳在海内外的影响力。(洛报融媒记者 王子君 通讯员 雷蕾 文/图)