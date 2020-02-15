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洛阳市政府连续3年被评为全省依法行政工作先进单位

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-17 08:07

　　近日，省政府通报表扬全省依法行政工作先进单位，洛阳市政府榜上有名。据悉，这是市政府连续3年获此殊荣。

　　近年，我市积极推进法治政府建设，深入推进依法行政，加快转变政府职能，使审批服务更加便利、依法行政制度体系更加完善、行政决策更加科学规范、法律顾问制度更加健全。同时，我市积极推进服务型行政执法，扎实推进服务型政府建设，全力优化法治化营商环境；完善了政务公开平台建设，精准开展政策解读，建立守信失信联合奖惩和“红黑名单”报送发布制度，自2017年以来累计公开各类政府信息100余万条。

　　我市在全省率先探索建立行政执法全过程记录制度，面向社会开展立法联系点的征集、筛选，建档立库，增强立法联系点在拓宽社会参与政府立法途径方面的作用；探索轻微违法行为免处罚和一般违法行为从轻减轻处罚制度，在全市推动建立轻微违法免罚清单，营造包容审慎监管的市场环境，打造法治化、市场化执法软环境，有力提升了人民群众获得感和幸福感。另外，我市还聘任特邀行政执法监督员，推动行政执法监督工作由“封闭”走向“开放”，增强了行政执法监督公信力和权威性；制定放宽名称和经营范围登记、经营场所申报承诺、“全城通办”、立等可取、“实名认证”、“一照多址”、“集群登记”、“容缺受理”等14条举措，优化营商环境，助推经济高质量发展，为加快推进洛阳副中心城市建设提供了有力保障。(记者 申利超 通讯员 王莉平)
[ 责任编辑：崔利利]
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