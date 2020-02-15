央视《探索·发现》栏目摄制组进驻二里头遗址

记者昨日从中国社科院考古研究所二里头工作队获悉，中央广播电视总台科教频道《探索·发现》栏目摄制组已于近日进驻二里头遗址，拍摄夏文化专题节目。

记者昨日从中国社科院考古研究所二里头工作队获悉，中央广播电视总台科教频道《探索·发现》栏目摄制组已于近日进驻二里头遗址，拍摄夏文化专题节目。

昨日上午，记者在二里头遗址考古公园看到，中国社科院考古研究所二里头工作队队长赵海涛正配合《探索·发现》栏目摄制组拍摄关于绿松石作坊遗址的节目素材。

二里头遗址的面积约为300万平方米，是中国最早的王朝都城遗址，也是3000多年前中国乃至东亚地区最大的聚落。以二里头遗址为代表的二里头文化是中国最早出现的核心文化，在多个方面深深地影响了商、周乃至后世，是中华文明总进程的核心与引领者。结合考古资料和历史文献，目前大多数专家认为二里头遗址是夏代中晚期都城遗址，二里头文化是夏文化。

该摄制组导演张飏说，他们近日已对二里头遗址的发掘故事、发掘成果、重大意义，以及二里头夏都遗址博物馆的建设过程做了系统了解，接下来将继续拍摄、整理素材，争取节目早日制作完成并上线播出。(记者 刘嘉仪)