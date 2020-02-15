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2020中国民营企业500强出炉 洛阳钼业位列榜单第110名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-12 08:34

　　9月10日，由全国工商联主办，国家市场监管总局、国务院扶贫办和中国工商银行支持的2020中国民营企业500强峰会在北京举行。会上，“2020中国民营企业500强”榜单对外发布。洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称洛阳钼业)以686.77亿元的营业收入位列榜单第110名，较去年第327名的排名，上升位次超过200个。

　　值得一提的是，河南省此次共有15家企业上榜中国民企500强，其中洛阳钼业领衔豫企，位列第1名。同时，洛阳钼业也是我市唯一上榜的民营企业。

　　2020年年初，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会造成较大冲击，民营企业尤其是中小微企业面临较大困难，稳就业压力攀升，不断积聚的风险也在通过产业链传导蔓延。调研显示，96%的中国民营500强企业认为，疫情给企业生产经营带来了不同程度的影响，涉及50个行业、28个省份。

　　在这样的背景下，洛阳钼业坚持疫情防控和生产运营两不误，通过强创新、夯基础、抓项目、降成本，持续强化精细化管理，各业务板块生产经营实现逆市上扬，交出了一份亮眼的成绩单。

　　据了解，自2010年开始的中国民营企业500强峰会，已连续11年发布中国民营企业500强榜单和报告。该榜单是在对上规模民营企业调研的基础上，由民营企业自主申报，经全国工商联审核，按照营业收入降序排列产生。2020年中国民营企业500强上榜门槛突破200亿元。(记者 赵志伟 通讯员 张玉洁)
[ 责任编辑：崔利利]
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