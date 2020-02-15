破坏电力设备、非法转让土地使用权……这16名被告人受审！

2020年8月11日，伊川县法院依法公开开庭审理了李某兴等16名被告人犯寻衅滋事罪、破坏电力设备罪、非法转让土地使用权罪一案。

2020年8月11日，伊川县法院依法公开开庭审理了李某兴等16名被告人犯寻衅滋事罪、破坏电力设备罪、非法转让土地使用权罪一案。

公诉机关指控，2015年7月至2017年3月期间，被告人李某兴纠集被告人李某和、王某永、张某元等人为攫取非法经济利益，在城中拆迁、改造、协助政府修路清理地面附属物、增加学校非学区名额等过程中，以暴力、威胁、恐吓等手段，在武陟县城东仲许村区域多次实施寻衅滋事、破坏电力设备、非法转让土地使用权等违法犯罪活动，逐渐形成以被告人李某兴为纠集者的恶势力犯罪团伙。

该犯罪团伙为非作恶、欺压百姓、严重扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。

公诉机关认为，李某兴等16名被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以寻衅滋事罪、破坏电力设备罪、非法转让土地使用权罪等追究刑事责任。

庭审中，控辩双方在审判长主持下，围绕指控事实开展举证、质证、辩论，16名被告人分别作了最后陈述。庭审结束后法庭宣布休庭，择期宣判。（通讯员/廖笑艳）