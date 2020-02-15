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洛阳钼业跻身中国五百强行列
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-03 08:25

　　昨日，从洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称洛阳钼业)传来喜讯，在刚刚公布的2020年《财富》中国500强企业排行榜中，洛阳钼业居第151位。

　　7月27日，2020年《财富》中国500强企业排行榜正式出炉，洛阳钼业以686.76亿元的营业收入居500强排行榜第151位，较2019年前进177位。

　　本次河南省共有11家企业上榜，洛阳钼业在其中排第2名，仅次于万洲国际有限公司。全国有色金属行业共有23家企业进入500强榜单，其中，洛阳钼业居第6位。

　　2019年，洛阳钼业实现营业收入686.76亿元，归母净利润达到18.6亿元。洛阳钼业相关负责人介绍，公司坚持高效率低成本的运营管理理念和追求卓越持续改善的经营理念，完成了刚果(金)铜钴矿和美国凤凰城办公室的管理架构调整并实现了平稳过渡，大幅提升了管理效率。

　　该企业各运营板块实施一系列降本增效大力度改革举措，实际效果显著。与2018年同口径相比，该公司2019年共削减现金成本14.7亿元。其中，刚果(金)铜钴矿在采矿、冶炼、行政后勤和物流等方面实现降本及节约开支合计1.3亿美元。同时，在国内钼钨业务方面，洛阳钼业面对严格的政策环境和矿石品位下降双重挑战，依然保持了全年生产经营各项指标的稳定，继续在行业内保持较强的成本竞争力。另外，2019年，洛阳钼业巴西铌磷业务技术攻关取得突破性进展，澳大利亚铜金业务两大重点项目进展顺利，顺利完成埃珂森项目的平稳整合并开始发挥贸易与矿业的协同效应，埃珂森2019年全年实现利润1亿美元。

　　一方面，持续改善经营管理；另一方面，持续坚持技术创新。作为国内智慧矿山的领航者，洛阳钼业率先将5G技术应用在国内智能矿山领域，加快推动采矿业务使用更多纯电动无人驾驶矿用卡车，为行业树立了标杆。

　　进入2020年，面对疫情冲击、严峻的市场形势及矿石品位下降等各种不利局面，洛阳钼业战疫情、保运营、稳市场，坚持疫情防控和生产运营两不误，圆满完成上半年钼钨板块各项目标任务。

　　《财富》中国500强企业排行榜，由《财富》(中文版)与中金公司财富管理部合作编制，覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司，所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息，是衡量中国上市企业实力与业绩的权威榜单。(记者 赵志伟 通讯员 张玉洁)
[ 责任编辑：崔利利]
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