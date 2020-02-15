给力！今年洛阳新建乐道360公里 十一前还将再建500公里

7月30日晚8时，华灯初上，微风习习，在洛阳洛浦公园文博体育公园段，今年新修的乐道如一条靓丽的彩带，沿着洛浦公园一直延伸。

洛浦公园“乐道”

7月30日晚8时，华灯初上，微风习习，在洛阳洛浦公园文博体育公园段，今年新修的乐道如一条靓丽的彩带，沿着洛浦公园一直延伸。

“每晚我都要和朋友一起沿乐道散步，锻炼身体，呼吸新鲜空气。”市民卫小芝说，自己就住在附近，这里以前是条水泥路，晚上来的人并不多。现在路面铺设了彩色沥青，路灯亮堂、风景也好，大家都愿意到这里转一转、看一看。

洛浦公园“乐道”

乐道建设一头连着生态环境，一头连着民生福祉。今年，洛阳市把乐道建设作为重点民生实事强力推进。目前，中心城区360公里乐道已全部建成，提前完成今年民生实事任务。这些乐道主要沿“四河三渠”沿线分布，包括21公里洛浦公园乐道，19.3公里伊水游园(求是段、八里堂段)乐道，11.6公里涧河两岸乐道，24.8公里伊河两岸乐道，11.4公里周山森林公园乐道，10公里上清宫翠云峰乐道等。

今年洛阳市在建设乐道的过程中，更加突出愉悦性、便利性、安全性、连续性、舒适性、趣味性，将乐道功能与周边环境相结合，配套建设标识标牌、驿站、公厕、岗亭等配套设施，真正把城市乐道建到群众身边、心里。

洛浦公园“乐道”

为进一步打造具备“科技范儿”的乐道，洛阳市还计划建设乐道导视系统，增设二维码，通过多种手段对沿线地标进行介绍。同时，结合乐道驿站建设，配套设置多媒体触控查询机，对沿线建筑、遗址、自然景点、名人故里、等进行介绍，凸显乐道的“科技范儿”和人文气息。

洛阳市住建局相关负责人介绍，为进一步实现城市乐道“串珠成链”、纵横绵延得到效果，今年十一前我市将再建成500公里乐道，力争把乐道变为“绿色出行便民道、乡愁记忆人文道、城市体验风景道、科技引领智慧道、山水游憩休闲道”，让市民在乐道上锻炼、休憩、赏景，感受城市生活的美好。（洛报融媒记者 孙小蕊 实习生 郜骏雅 通讯员 高江鹏 文/图）