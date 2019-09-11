洛阳市疫情防控高铁龙门站查验专班：严防输入性风险 筑牢防疫前沿阵地

随着疫情的变化，洛阳成立市疫情防控高铁龙门站查验专班(简称查验班)，加强防守力量。这个查验班由洛阳交通运输部门牵头，迅速成立临时党支部，将民警、民兵、医护人员和政府工作人员等凝聚在党旗下，筑牢防疫前沿阵地……

查验班人员在执勤

随着疫情的变化，洛阳成立市疫情防控高铁龙门站查验专班(简称查验班)，加强防守力量。这个查验班由洛阳交通运输部门牵头，迅速成立临时党支部，将民警、民兵、医护人员和政府工作人员等凝聚在党旗下，筑牢防疫前沿阵地……

穆洛纯在和查验班同事讨论工作

“对！他是从境外返回的人员，你们最好在6点30分之前赶到高铁站接。”17日下午5点多，在高铁龙门站出站口，穆洛纯正跟电话那头联系着。此前不久，他接到洛阳市疫情防控高铁龙门站查验专班临时党支部通报，称有一名从境外回国，经重庆回洛阳的高新区籍人员，在列车上主动向乘警反映自己的情况，并且会在下午6点30分左右到站。得知此事后，穆洛纯赶紧和高新区方面联系，让对方赶来接人。算上这次，穆洛纯当天已经协调接走8名境外返洛人员。

穆洛纯告诉洛报融媒记者，他是一名转业军人，也是一名党员，去年12月到洛阳市交通运输局上班。今年3月3日，他接到命令后赶到查验班参加防控工作。穆洛纯介绍，他们的岗位设置和工作流程是，出站口内由公安民警负责核查返洛人员行程及个人信息，从中筛查出境外回来的；医护人员负责测量体温，设置隔离区等，民兵及特警负责现场安全保障；而他则负责联系协调有关部门派遣人员、车辆来接走属于自己辖区的另外返洛人员，这项工作相当繁琐，也是查验班工作最后、最重要的一个环节。按他的说法，“一天接打电话上百个，基本上嘴不闲着”。

查验班的晚饭

说话间，有负责饮食的同事给穆洛纯送来了饭菜。穆洛纯从车上取下一个高凳子放到路边当餐桌，拿出小马扎坐下，刚吃了两口他又着急地站起起来朝西边看了看，随即可放下筷子擦擦手，掏出了手机：“你好，你们到哪儿了？”“学府街是吧，好好好，我就在出站口。”

“穆科长，那个乘客已经出来了，去看看吧。”6点25分左右，一名执勤的同事跑来告知情况，穆洛纯赶紧又放下筷子跟了上去。隔着出站口的金属栏，穆洛纯安抚那名乘客不要着急，接他的车快到了……

正说着话，一辆救护车到了，穆洛纯赶紧迎上去，简单交接之后，那名乘客随来人上了救护车离去，这时，穆洛纯才松了一口气，回去接着吃饭，这时候饭菜已经不冒热气了。

“我这不算啥，马书记比我早来20天，晚上也是守在这儿，那时候天还很冷呢。”

原来，洛阳市交通运输局派驻查验组的人员除了穆洛纯，还有查验班负责人、洛阳市交通运输局四级调研员马鹏程。记者拨通马鹏程的电话才知道，因为前段时间境外返洛人员比较多，查验班工作量大，加上夜里天冷，他生病了。

“我是党员，参加过维和，现在又遇到了疫情，虽然我是交通系统的新兵，但我曾经是军人，必须得上。”马鹏程说，他也是一名刚转业不久的军人，以前在部队参加过汶川抗震救灾，在南苏丹维和期间担任过副指挥官。

穆洛纯在打电话协调接人

2月17日中午，他接到紧急组建查验班的命令后，随即赶到高铁站，当天下午就召集原来出站口防疫卡点的各部门执勤人员，成立临时党支部、重新给人员分成协调保障、电子查验、警务终端身份核验、秩序维护警戒等几个分工明确的小组。

临时党支部书记马鹏程，副书记张志江，委员梅林、徐瑾、田红霞……就这样，短短几个小时，9名党员组成的临时党支部，将交通运输、高铁龙门站、铁路公安、卫健，洛龙区公安、武装等部门执勤人员凝聚起来。

（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 李斌 文/图）