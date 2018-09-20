洛阳交警部门又出新招儿！集够20个赞可免受处罚

为整治我市“十大交通拥堵提升路口”之一的九都路金业路路口，老城交巡大队从几天前开始针对行人、非机动车交通违法推出“以考代罚”的措施，帮助违法者加强交通安全知识的学习。

交通违法者拿出手机发微信朋友圈

为整治我市“十大交通拥堵提升路口”之一的九都路金业路路口，老城交巡大队从几天前开始针对行人、非机动车交通违法推出“以考代罚”的措施，帮助违法者加强交通安全知识的学习。近日，长春路交巡大队针对行人、非机动车交通违法又出新招儿——在丽新路辽宁路路口，违法者可选择发朋友圈曝光本人的违法行为并集赞，集满20个赞后可免受罚款、执勤处罚。

现场

骑电动车走快车道

他选择在朋友圈曝光自己

19日9时许，一名市民骑电动车由西向东在辽宁路的机动车快车道上行驶，在辽宁路丽新路路口被长春路交巡大队华阳岗的执勤民警拦下。

这名市民原本做好了接受罚款处罚的思想准备，没想到交警给他开出了三选一的选项：要么缴纳罚款，要么在路口执勤一小时，要么在微信朋友圈曝光自己，集够20个赞可免受罚款、执勤处罚。

第三种方式让这名市民感觉很新奇，于是他选择了这种方式。在民警引导下，他在自己的微信朋友圈里发出了如下文字：“本人骑非机动车走快车道被警察蜀黍查处教育，在此发朋友圈告诫亲朋好友，希望大家不要违章，并帮我集齐20个赞即可跟警察蜀黍说再见，请朋友们动动小手为我点赞，也请大家汲取经验教训，骑电动车也要遵章守纪，按照规定行驶。”

这条朋友圈信息发出后，不一会儿，这名市民的亲戚、朋友在这条信息下为他点够了20个赞。民警查看后，对这名市民进行了批评教育，告诫他今后要按照在朋友圈里说的按规定行驶。

违法者发微信朋友圈集赞

交警

希望借助朋友圈给更多的人以警示

丽新路辽宁路路口周边有多个繁华商业区和居民小区，每日交通流量大，通行压力大，是我市的“十大交通拥堵提升路口”之一。

“行人、非机动车的交通违法行为会产生连锁反应，使通行压力增大。因此，治理行人、非机动车交通违法行为是我们的重点工作之一。”长春路交巡大队华阳岗负责人梁宗领说，他们在该路口实行的违法者“集赞代罚”措施，是对行人、非机动车交通违法行为整治的一次尝试。

前不久，老城交巡大队在九都路金业路路口实行的“以考代罚”的措施，侧重于帮助交通违法者加强交通安全知识学习，而长春路交巡大队在丽新路辽宁路路口实行的朋友圈“集赞代罚”，则侧重于给更多的人警示。

“在朋友圈里曝光自己，是对交通违法者的一次警示教育，这次警示教育可以通过微信朋友圈，传递给更多人。”梁宗领说，“为了让形式更加灵活、人性化，我们还给不想在朋友圈曝光自己的交通违法者提供了缴罚款、执勤两项选择。”

在辽宁路丽新路路口，协警在维护交通秩序

选择

曝光自己的多是年轻人

愿意现身说法告诫亲友

在朋友圈曝光自己这种“集赞代罚”的模式怎么样？来听听交通违法者和其他市民怎么说。

昨日上午，一名因交通违法在朋友圈曝光自己的市民坦言，曝光信息发出去后，他感到有些没面子。相比于缴20元钱罚款来说，发朋友圈曝光自己的模式，让他对这次交通违法带来的影响认识更深刻。“虽然感觉有些丢人，但是我自己现身说法，告诫了朋友圈里的亲朋好友，应该也能帮助大家增强交通安全意识。”这名交通违法者说，他曝光自己的这条朋友圈信息发出后，一些亲友私信问他情况，大家得知后表示以后要按规矩出行。

一名路过的市民在了解了这种“集赞代罚”模式后表示：“这种模式挺好，比直接罚款宣传教育的范围、力度更大。”

18日至19日中午，已有十余名交通违法者在被查处后，选择了在朋友圈曝光自己，他们中大多数是年轻人。

“目前，‘十大交通拥堵提升路口’的整治是我们工作的重点，我们希望通过对这些路口的整治提升，带动其他路口交通秩序的全面提高。所以，在朋友圈曝光自己这种‘集赞代罚’的模式，目前只在我们辖区的丽新路辽宁路路口和九都路珠江路路口这两个‘十大交通拥堵提升路口’实行。”梁宗领说。（洛阳晚报记者 郭秩铭 实习生 罗海燕 通讯员 姜东/文 记者 张怡熙/图）