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赵会生到伊滨经开区庞村镇督导调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-20 09:12

　　昨日，市委副书记赵会生不打招呼、轻车简从，到伊滨经开区庞村镇督导调研钢制家具产业污染整治和中央环保督察反馈意见整改工作。

　　去年，中央环保督察组向我省反馈环保督察“回头看”及大气污染专项督察情况时，指出了我市庞村等乡镇家具制造企业存在的问题。市委、市政府高度重视中央环保督察反馈意见整改工作。赵会生实地察看了郑西高铁庞村段拆迁和环境整治进展，并随机走访了洛阳豪鹏箱柜有限公司，要求有关部门和企业严格落实市委、市政府要求，全面整治污染问题，坚决守好环保底线，积极倒逼产业升级，不断提升综合实力。随后，赵会生听取庞村镇整改工作进展汇报，与大家共商钢制家具产业转型升级之策。

　　赵会生强调，要提升政治站位，放眼长远发展，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，高质量做好整改工作，确保中央环保督察反馈意见指出的钢制家具产业存在问题解决到位。要坚持规划引领，按照四级城镇体系，坚持“多规合一”，做好产业规划，搞好产业布局，严格规划执行，推进产业集群集约集聚发展。要坚持依法依规，综合运用法治、行政、经济、思想教育等手段进行处置，做细群众工作，依法完善企业手续，引导规范产业升级，推动钢制家具产品向绿色化、个性化、智能化发展。要强化责任担当，各级领导干部要责任在心、担当在肩，持续转变作风，增强斗争精神，深入一线、吹糠见米、解决问题，持之以恒推动中央、省委决策部署和市委有关要求落地生根、见到实效。

　　赵会生还对做好廊道绿化、农村人居环境整治等工作提出要求。（洛阳日报记者 李东慧）
[ 责任编辑：马佳佳]
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