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洛阳将实施康复救助6岁以下残疾儿童
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-16 09:22

　　今年，我市对符合条件的6岁以下残疾儿童将实施康复救助。日前，市残联下发《关于开展2019年残疾儿童康复救助项目工作的通知》，今年我市将为符合条件的0至6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童提供康复救助，全年将为1177名残疾儿童提供康复救助。

　　■救助内容

　　手术：为符合手术条件的听力残疾儿童、肢体残疾儿童实施人工耳蜗手术和肢体矫治手术。

　　辅助器具适配：为适合配置辅助器具的残疾儿童适配辅助器具。

　　康复训练：为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供基本康复训练。

　　■救助条件

　　具有洛阳市常住户口或居住证，监护人有康复意愿，能够按相关要求配合做好康复训练。

　　持有残疾人证或符合以下具体要求：视力、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童，经医疗机构诊断，有康复训练需求，具有康复潜力，身体状况稳定。其中，肢体残疾儿童矫治手术主要指针对肢体残疾儿童常见的严重影响儿童正常生活和活动、术后效果明显的手术(如先天性马蹄足等关节畸形，先天性关节脱位，脑瘫、脊膜膨出后遗症或脑损伤等导致严重痉挛、肌腱挛缩、关节畸形及脱位等)。听力、言语残疾儿童，诊断明确，精神、智力及行为发育正常，其中人工耳蜗手术要求听力损失重度以上、戴助听器效果不佳、医学检查符合手术条件。

　　■救助标准

　　手术：通过多重医疗保险政策按规定报销后，对配置基本型人工耳蜗手术，每人给予一次性补助12000元(含术后调机费)；对肢体残疾儿童矫治手术，每人给予一次性补助17200元(针对住院期间费用)。

　　辅助器具适配：助听器平均补助标准为每人4800元(2台全数字助听器，含适配服务费)，假肢、矫形器平均补助标准为每人5000元，轮椅、坐姿椅、站立架、助行器、盲杖、助视器等其他辅助器具平均补助标准为每人1500元。

　　康复训练：视力残疾儿童平均补助标准为每人每年1000元，听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童平均补助标准为每人每年16000元。其中，对于满足国家0至6岁孤独症儿童救助项目的且已享受洛阳市市级孤独症救助项目的残疾儿童，除去市级救助每人每年9600元，按国家每人每年16000元的标准给予补齐。

　　每名残疾儿童在同一年度内不得重复享受康复救助。多重残疾儿童可由其监护人自主选择康复救助类别，全年总费用不超过单项康复救助标准。

　　市残联相关负责人表示，各县(市)区残联将组织有关专业人员进行筛查，选择诊断明确、符合救助条件的残疾儿童。需要申请康复救助的残疾儿童，可以向户籍所在地或居住证发放地县级残联组织提出申请。（洛阳晚报记者 戚帅华 通讯员 麻清）
[ 责任编辑：席倩倩]
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