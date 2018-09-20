春节长假，洛报集团新媒体平台陪您过大年

新春佳节即将到来，又到了阖家团圆、四海同春的美好时刻。乘着媒体融合发展的春风，洛报集团将为洛阳百姓送上丰富的“指尖新闻”大餐，在网上讲好喜庆祥和过节的“洛阳故事”。

本报讯 新春佳节即将到来，又到了阖家团圆、四海同春的美好时刻。乘着媒体融合发展的春风，洛报集团将为洛阳百姓送上丰富的“指尖新闻”大餐，在网上讲好喜庆祥和过节的“洛阳故事”。

2月4日(除夕)至10日(正月初六)，洛报集团旗下各新媒体平台仍正常运转，让新闻资讯快速发布、百姓诉求及时解决、洛阳形象充分展现。

发布春节资讯。洛报集团旗下的洛阳网、“掌上洛阳”手机客户端和各媒体官方微博、微信公众号每天继续更新，及时发布有关洛阳的报道和春节期间的生活资讯，文化活动、旅游信息、交通信息、节日热点应有尽有。洛报集团记者还将走进各类春节活动现场，为您奉上新鲜、生动的视频、图片、文字等新闻产品，提供贴心、实用的春节生活资讯。

畅通民情民意。长假期间，洛阳网“百姓呼声”网络问政平台继续畅通。“百姓呼声”已实现电脑端、手机移动端全覆盖，入住政府职能部门、公共服务单位120余家，您通过“掌上洛阳”手机客户端，点击界面下方的“民声”即可反映诉求。按照相关要求，各单位对网民诉求要做到及时受理、认真办理、按时反馈。

讲好“洛阳故事”。春节期间，洛报集团记者将继续开展“新春走基层”活动，走进城乡基层一线，用手中的笔、相机、手机、无人机，记录河洛大地的新时代新气象；除了向集团旗下各新媒体平台提供各种新闻产品，还将积极向中央及省级媒体供稿，宣传新鲜出炉的“洛阳故事”，展现我市各地欣欣向荣、人民群众欢度佳节的美好景象，唱响礼赞中国、奋进新时代的昂扬旋律。（洛阳晚报记者）