乡村振兴就要“美加净”（河洛观潮）

近日，我市召开现场推进会，就全面深入推进农村人居环境整治工作作出部署，推动广袤乡村从“脏乱差”向“美加净”转变，传递出刷新乡村颜值与气质的坚定决心。而这，正是乡村振兴的应有之义、着力之点。

近日，我市召开现场推进会，就全面深入推进农村人居环境整治工作作出部署，推动广袤乡村从“脏乱差”向“美加净”转变，传递出刷新乡村颜值与气质的坚定决心。而这，正是乡村振兴的应有之义、着力之点。

改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是贯彻落实习近平生态文明思想的具体举措，是实施乡村振兴战略的第一场硬仗和重要突破口，是满足农民群众美好生活向往的有效途径。乡村要振兴，是涵盖产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的全面振兴，既要富“口袋”也要富“脑袋”，既要重“里子”也要重“面子”，既要提“素质”也要优“环境”。如果垃圾遍野、蚊蝇滋生，乡村振兴也就无从谈起。

去年，我市大力实施农村人居环境整治行动，完成77个建制村环境综合整治；“厕所革命”全面推开，多种类型卫生厕所亮相村民家中；完成绿化造林15.6万亩，一大批村庄实现入村有景观路、村内有小公园、围村有绿化带、村边有风景林“四有”目标。实践证明，好环境带来好心情，农村环境改善了，乡亲们的心气就会大不一样，获得感、幸福感将浸润在心底、洋溢在脸上。

然而，“美加净”绝非权宜之计，不能冷一阵子热一阵子，不能只美在个别地方、净在局部区域。尤其要看到，当前我市农村地区的生态环境总体上好于城市，但也出现了大量垃圾围村、污水横流、植被破坏、村容村貌不整洁等问题，特别是环境污染“上山下乡”问题在一些地方呈愈演愈烈之势。要实现农村人居环境的根本改善，还需统筹推进、久久为功。我市决定今年以“百村示范、千村整治”为抓手，突出抓好农村垃圾和污水处理、“厕所革命”、村容村貌提升等，就是要找到着力点，持续让农村净起来、绿起来、美起来。

乡村振兴就要“美加净”。新的一年，我市矢志建设一批“美丽小镇”“四美乡村”，所有县(市)农村生活垃圾治理通过省级验收，计划完成24万户无害化卫生厕所改造任务、实施村庄绿化美化300个，目标不小、任务不轻。动起来、干起来，垃圾治理要抓住时机、着力推进，让农民群众过上一个干净舒适的春节；厕所改造要因地制宜、分类施策、确保质量，让群众方便放心；村庄绿化要持续扩大面积，提高绿化标准。如此，河洛大地才能迎来一个个乡村蝶变。（张庆旭）

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