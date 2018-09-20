洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

乡村振兴就要“美加净”（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-02-01 08:43

　　近日，我市召开现场推进会，就全面深入推进农村人居环境整治工作作出部署，推动广袤乡村从“脏乱差”向“美加净”转变，传递出刷新乡村颜值与气质的坚定决心。而这，正是乡村振兴的应有之义、着力之点。

　　改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是贯彻落实习近平生态文明思想的具体举措，是实施乡村振兴战略的第一场硬仗和重要突破口，是满足农民群众美好生活向往的有效途径。乡村要振兴，是涵盖产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的全面振兴，既要富“口袋”也要富“脑袋”，既要重“里子”也要重“面子”，既要提“素质”也要优“环境”。如果垃圾遍野、蚊蝇滋生，乡村振兴也就无从谈起。

　　去年，我市大力实施农村人居环境整治行动，完成77个建制村环境综合整治；“厕所革命”全面推开，多种类型卫生厕所亮相村民家中；完成绿化造林15.6万亩，一大批村庄实现入村有景观路、村内有小公园、围村有绿化带、村边有风景林“四有”目标。实践证明，好环境带来好心情，农村环境改善了，乡亲们的心气就会大不一样，获得感、幸福感将浸润在心底、洋溢在脸上。

　　然而，“美加净”绝非权宜之计，不能冷一阵子热一阵子，不能只美在个别地方、净在局部区域。尤其要看到，当前我市农村地区的生态环境总体上好于城市，但也出现了大量垃圾围村、污水横流、植被破坏、村容村貌不整洁等问题，特别是环境污染“上山下乡”问题在一些地方呈愈演愈烈之势。要实现农村人居环境的根本改善，还需统筹推进、久久为功。我市决定今年以“百村示范、千村整治”为抓手，突出抓好农村垃圾和污水处理、“厕所革命”、村容村貌提升等，就是要找到着力点，持续让农村净起来、绿起来、美起来。

　　乡村振兴就要“美加净”。新的一年，我市矢志建设一批“美丽小镇”“四美乡村”，所有县(市)农村生活垃圾治理通过省级验收，计划完成24万户无害化卫生厕所改造任务、实施村庄绿化美化300个，目标不小、任务不轻。动起来、干起来，垃圾治理要抓住时机、着力推进，让农民群众过上一个干净舒适的春节；厕所改造要因地制宜、分类施策、确保质量，让群众方便放心；村庄绿化要持续扩大面积，提高绿化标准。如此，河洛大地才能迎来一个个乡村蝶变。（张庆旭

＞＞＞＞相关新闻

洛阳召开改善农村人居环境工作现场推进会
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这些素菜，有可能比肉类更催胖！难怪你减不了肥
  • ·劝酒 = 谋杀？千万别劝这5种人喝酒
  • ·泡了几次温泉，老两口的皮肤又干又痒
    		•
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
    年过花甲，他依然是个拼命三郎
        李万青，63岁，中国当代书画艺术领军人物，小楷书法长卷《牡丹诗词大观》世界纪录保持者，2006年4月至今出版...
  • ·假海参和焦炸丸 干吃、烩菜两相宜
  • ·“赶会去”：点心水果春联 粉条酥糕灯笼
  • · “糖炒栗子”，一对儿好兄弟
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 史上最多，投资最大！洛阳这批道路工...
  • 洛阳六条高速同时在建 规模空前
  • 河洛路今日通车
  • 快讯：连霍高速洛阳东站正式通车
  • 洛阳市水务局原党组书记、局长王长忠...
  • 洛阳市新区建设投资有限责任公司原副...
  • 隋唐城国家遗址公园南城墙西南角楼即...
  • 洛阳6037套电动自行车充电桩投用 有你...
  • 洛阳市纪委通报五起违反中央八项规定...
  • 洛阳13处农贸市场改造提升 您家门口的...
    		•
    百姓呼声
    新伊大街向南打通已列入2019年城建计划
    定鼎北路与老310国道规划为互通式立交
    精彩图片
    春运“神器”——能坐...
    洛龙区槐树湾安置小区...
    洛宁县护林员：长年行...
    洛龙区龙安小区：清洁...
    精彩热帖

    文化下乡义写春联

    银装素裹兴洛湖

    雪浴茶花

    洛阳下雪了
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605