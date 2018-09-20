洛阳召开改善农村人居环境工作现场推进会

昨日，全市改善农村人居环境工作现场推进会召开。会议深入贯彻习近平总书记关于改善农村人居环境的系列重要指示精神和省委、省政府部署要求，坚持目标导向和问题导向，撸起袖子加油干，全面深入推进农村人居环境整治工作。

昨日，全市改善农村人居环境工作现场推进会召开。会议深入贯彻习近平总书记关于改善农村人居环境的系列重要指示精神和省委、省政府部署要求，坚持目标导向和问题导向，撸起袖子加油干，全面深入推进农村人居环境整治工作。

市委副书记赵会生在讲话中指出，改善农村人居环境，是贯彻落实习近平生态文明思想的具体举措，是实施乡村振兴战略的第一场硬仗，是满足农民群众美好生活向往的有效途径。要提升政治站位，深化思想认识，切实把思想和行动统一到党中央和省委、市委决策部署上来，着力打造河洛大地美丽宜居乡村。

赵会生强调，要坚持精准施策，扎实推进农村人居环境整治各项目标任务落地见效。坚持规划引领，因地制宜抓紧编制村庄布局规划，确保一张蓝图绘到底。坚持重点突破，垃圾治理要抓住时机、迅速行动，让农民群众过上一个干净、舒适的春节；厕所改造要因地制宜、分类施策、确保质量，让群众用得放心；村庄绿化要持续扩大绿化面积，提高绿化标准。坚持广泛发动，加强教育引导，充分激发农民群众改善自身生产生活条件的主动性和积极性。赵会生要求，各级各部门加强组织领导，坚持目标导向，提升工作质量，加强督导考核，切实转变作风，坚决打好改善农村人居环境这场硬仗，确保农村人居环境整治取得明显成效。

会上，副市长王军就改善农村人居环境重点工作进行了部署，新安、栾川、宜阳和伊滨经开区舜帝庙村作了发言。与会代表还深入宜阳县和新安县实地观摩学习了“垃圾清零”、厕所改造、村容村貌提升等工作经验做法。（洛阳日报记者 白云飞）