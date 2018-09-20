孟津黄河湿地首次记录到疣鼻天鹅

近日，有网友称首次在孟津国家级黄河湿地自然保护区(以下简称孟津黄河湿地)发现野生天鹅，并附了5张天鹅照片，目前有数千名名网友阅读该消息。

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近日，有网友称首次在孟津国家级黄河湿地自然保护区(以下简称孟津黄河湿地)发现野生天鹅，并附了5张天鹅照片，目前有数千名名网友阅读该消息。

孟津黄河湿地是第一次出现天鹅吗？野生天鹅这种说法准确吗？对此，我们采访了一些资深观鸟人士。

不少野生天鹅，每年来孟津黄河湿地越冬

网友“蓝色大海”有20年的观鸟经验。他说，目前在国内可以见到的天鹅只有三种，小天鹅、大天鹅和疣鼻天鹅。此前在孟津黄河湿地落脚的天鹅都是前两种，并且几乎每年的数量都在20多只小天鹅，10多只大天鹅左右，这些天鹅都是野生天鹅。

天鹅是一种游禽，喜欢群栖在湖泊和沼泽地带，主要以水生植物为食，也会吃螺类和软体动物。而孟津黄河湿地保护区占地约6206公顷，湿地全长26公里，这里气候温暖湿润，水草和鱼虾资源丰富，成为许多候鸟迁徙途中的栖息点之一。

“蓝色大海”说，每年的10月、11月至次年的3月，孟津黄河湿地都会吸引不少天鹅来这里越冬。

首次记录疣鼻天鹅，黄河流域很少见

尽管孟津黄河湿地的野生天鹅一直都有，但今年新记录到的一位“新邻居”却让黄河湿地国家级自然保护区孟津管理局高级工程师马朝红兴奋不已。

她告诉我们，去年12月，她和同行的伙伴在孟津黄河湿地考察时，用单筒望远镜观察到了两只疣鼻天鹅的幼鸟。

“疣鼻天鹅在黄河流域很少见，开始我没在意，以为是大天鹅亚成。”马朝红说，初见这两只幼鸟时，她都没想过这是疣鼻天鹅。因为疣鼻天鹅多分布在我国新疆、内蒙、甘肃等地，越冬也几乎都在长江流域，在黄河流域很少见，之前也只在三门峡市的天鹅湖出现过。但后来，她通过同事了解到这是疣鼻天鹅后，于1月16号再次前往湿地并拍下了珍贵的照片。

据资料显示，疣鼻天鹅是大型游禽，体长1250毫米至1500毫米，体羽洁白，脖颈细长，并且嘴部有明显的突起，因此得名。大小天鹅幼鸟的嘴部一般是黑色和粉色，而马朝红观察到的这两只幼鸟嘴部有大块的黑色印记，身体棕灰色，很明显是还在发育中的疣鼻天鹅。

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想欣赏到天鹅，这些地方也许能看到

自从观察到疣鼻天鹅后，马朝红几乎每天都去湿地寻觅，希望发现更多“新邻居”们。

她说，冬季是观赏天鹅的最佳时期，每年她都和同事密切关注孟津黄河湿地天鹅的动态。

哪里是野生天鹅的最佳观赏地呢？马朝红说，观赏的最佳地点在黄河大桥桥栖霞院水库至扣马村北的黄河滩上。天鹅是性情温和而胆怯的动物，行动非常谨慎小心，我们一般不可靠近。所以观景点应与天鹅的距离比较远，且使用单筒或双筒望远镜才可比较清晰看到。

最后，马朝红提醒大家，关心关注鸟类是好事，但大家在观鸟时一定要保持隐秘与安静，不要惊吓和追逐。拍摄时，要将装备适当伪装、掩蔽并保持距离，慎重使用闪光灯。（洛报融媒记者 李砺瑾 实习生 宋安琪 通讯员 杨育新）