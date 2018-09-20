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洛阳这6处公共停车场已投用 可提供停车泊位1800余个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-30 09:48

　　今日9时，2018年洛阳市重点民生实事完成情况城建交通专场新闻发布会举行。我市圆满完成新建公共停车场工作，市城市管理局进行了现场发布。

　　2018年，我市积极推进公共停车场建设。目前，共新建公共停车场6处，分别为隋唐园立交停车场、文博广场停车场、珠江路地下停车场、涧西升龙城停车场、纱厂南路停车场、文博体育公园停车场，可提供停车泊位1800余个，在一定程度上缓解了主城区交通拥堵问题。

　　其中，文博体育公园停车场和文博广场停车场，位于隋唐城遗址植物园与中国国花园之间，周边还有洛阳博物馆、洛阳规划馆和洛阳电视台，这两个停车场可同时解决隋唐城遗址植物园与中国国花园景区等5家单位游客和来访人员的停车需求。

　　纱厂南路停车场处于西工王府井商圈，采取了立体智能停车场建设方案，确保了空间的充分利用。隋唐园立交停车场作为我市首座无人值守智慧停车场，引入了智能停车信息系统，应用“大数据、物联网”等最新技术，实现了“停车诱导、智能进出、扫码缴费、自助找车、预约充电”等功能，在方便市民停车的同时也减少了因寻找停车泊位而诱发的交通需求。(洛报融媒记者 智慧 李东慧 实习生 关勇 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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