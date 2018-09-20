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洛阳文博广场停车场建成 试运营期间免费
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-28 18:14

　　今日，文博广场停车场已全面建成并进入试运营阶段，去洛阳博物馆、隋唐城遗址植物园、市规划展示馆等地游览的市民游客停车将更便捷。

　　该停车场是文博广场的组成部分。按照规划，文博广场将把洛阳博物馆、洛阳广播电视中心、市规划展示馆和隋唐城遗址植物园有机结合在一起，用绿地、广场、场馆等元素，营造重要的空间节点，成为城市中轴线上的文化地标区。

　　28日，记者来到文博广场停车场看到，停车场位于洛阳广电中心与洛阳博物馆之间新建的银杏大道两侧，面积约2万平方米，新增加500个停车位。停车场内地面已实施了水泥硬化，停车位采用透水砖铺装，车位标线、出入口标牌与美化绿植工程均已完工。

　　文博广场停车场由东西两部分组成，分别位于银杏大道两侧。其中，银杏大道西侧有2排车位，东侧有4排车位。停车场按照进出分离的模式，东西两侧停车区各设置一个入口、一个出口，有效避免了进出车辆混行。为方便司机查找，有关部门还在文博路上设置了多个停车场指示牌。

　　洛阳崇弘停车场投资建设管理有限公司相关负责人介绍，在试运营阶段，该停车场暂时不收费，将进一步完善相关管理设施，并根据运行情况和市民群众意见建议进一步提升完善，随后再进入正式运营期。

　　未来，该停车场和隋唐园立交停车场一样，都将接入全市无人值守智慧停车场管理系统，依托我市研发的“洛阳城市停车”智慧停车管理云平台系统，应用大数据分析、物联网等新技术，实现智能进出、智慧识别、扫码缴费等功能，更好满足人民群众日益增长的停车需要。(洛报融媒记者 李东慧  通讯员 聂富豪)
[ 责任编辑：张惟一]
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