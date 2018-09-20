赵会生到洛龙区、伊川县暗访农村环境整治情况

昨日，市委副书记、市纪委书记、市监察委主任赵会生带领有关部门负责同志到洛龙区、伊川县暗访农村环境整治情况，走访慰问贫困户，为基层群众送去新春问候。

昨日，市委副书记、市纪委书记、市监察委主任赵会生带领有关部门负责同志到洛龙区、伊川县暗访农村环境整治情况，走访慰问贫困户，为基层群众送去新春问候。

在洛龙区溢坡村，发现堆在主干道两侧的垃圾，赵会生当即要求洛龙区切实行动起来，搞好环境卫生整治工作，真正改善村容村貌。看到沿途的伊川县鸦岭镇尚家沟、董家沟、韩洼、高沟等村的环境面貌得到了有效整治，赵会生说，环境得到了改善，村民的心气就会不一样，要抓好引导、持续整治，防止问题反弹回潮，全面提升农村人居环境。

赵会生指出，农村环境集中整治关乎广大群众的切身利益，是乡村振兴战略的重要组成部分。各有关部门要坚持问题导向，深入暗访检查，着重发现一批重视不够、动作不大、进展缓慢的典型，通报一批基本上还没有开始行动、垃圾成堆、杂物乱放、污水乱流等脏乱差问题。要层层压实责任，加大督查力度，落实落细任务，把工作重心放在农村，严查推诿扯皮、消极应付、不作为、慢作为等现象，对工作不力、进展缓慢的县(市)区要坚决给予通报批评，对“推拖绕”等典型问题严肃追究问责。

赵会生还专程到伊川县鸦岭镇高沟村自己分包的困难群众俞新干、俞河家看望，向他们表达新春的问候和良好祝愿，给他们送去春联、米面、粮油等。走访慰问中，赵会生强调，各级各部门要牢固树立以人民为中心的发展思想，高度重视困难群众和弱势群体的生活，时刻把群众的安危冷暖放在心上。要带着对困难群众的深厚感情，加大帮扶救助力度，认真落实好各项惠民政策，千方百计帮助他们排忧解难、解决实际问题，帮助他们早日实现脱贫致富。(洛阳日报记者 李东慧)