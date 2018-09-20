洛阳北郊机场机务维修工程师潘立军：一天最多要检查飞机22架次

春节，是万家团圆的重要节日，可对铁路、民航、公路客运等行业来说，一年中最为紧张忙碌的工作时段也来临了。坚守岗位早已成为习惯，无法团聚已是全家人的“默契”，他们或奋战在如潮的人流中，或坚守在不为人知的角落里，兢兢业业、默默付出，只为让旅客的归途一路平安、一路温暖。为此，本报今起开设《春运我在岗真情暖归途》专栏，带您走近相关行业的工作人员，了解他们的苦乐和奉献，见证春运变化和百姓生活变迁。敬请关注。

潘立军指挥飞机放行起飞

编者按

春节，是万家团圆的重要节日，可对铁路、民航、公路客运等行业来说，一年中最为紧张忙碌的工作时段也来临了。坚守岗位早已成为习惯，无法团聚已是全家人的“默契”，他们或奋战在如潮的人流中，或坚守在不为人知的角落里，兢兢业业、默默付出，只为让旅客的归途一路平安、一路温暖。为此，本报今起开设《春运我在岗真情暖归途》专栏，带您走近相关行业的工作人员，了解他们的苦乐和奉献，见证春运变化和百姓生活变迁。敬请关注。

“机务维修工程师，名字‘高大上’，实际上就是整天与机械打交道，灰头土脸的，还不能有一点马虎。”今年46岁的潘立军，是洛阳北郊机场机务工程部的机务维修工程师，负责飞机检修工作。

25日10时25分，一架从南宁起飞的客机将要降落在洛阳北郊机场，已48小时没回家的潘立军再次打起精神，拎起工具包，和同事一起走出了值班室。

5分钟后，飞机滑行至4号停机位前，潘立军拿起指挥棒，面向飞机头，打起了专用手势。在潘立军的指挥下，飞机精准停靠。

伴着飞机发动机的轰鸣声，潘立军等人冲到飞机下，对机体进行全面检查。

检查讲究细致，大到发动机，小到螺丝钉，都要检查到位。潘立军手里有张纸，上面用英语字母标记着检查项目，从最开始的A点检查到最后的W点，正好绕飞机走完一圈。

“检查结束后，我们还要与机长、乘务员沟通，听听他们反馈的问题，再从中排查出隐患。”潘立军说，每检查完一项都必须签字确认，整套流程走下来约25分钟。做完检查后，他通过耳机和机长交流，告知对方飞机是否可以安全起飞。

完成检查后，潘立军等人返回值班室，途中正好与开始下机的旅客“擦肩而过”。

今年是潘立军成为机务维修工程师的第24个年头，业务精湛的他总觉得压力越来越大，尤其是春运期间，“连轴转”是常态。

“前几年航班量小，工作压力相对小。最近几年，越来越多的航空公司在洛阳开设航线，航班量不断增加。今年又有两家航空公司加入，现在，我们一天最多要检查飞机22架次。”潘立军说。

只要有飞机起落，他们就要坚持在岗，潘立军说今年估计又要跟同事一起过春节了。（洛阳日报记者 刘嘉仪/文 记者 张斌/图）