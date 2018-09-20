赵会生主持召开市纪委常委（扩大）会议

昨日，市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任赵会生主持召开市纪委常委(扩大)会议，专题传达学习《中共中央办公厅关于陕西省委、西安市委在秦岭北麓西安境内违建别墅问题上严重违反政治纪律以及开展违建别墅专项整治情况的通报》和《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于深入贯彻中办发电〔2018〕39号通报精神的通知》精神。

昨日，市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任赵会生主持召开市纪委常委(扩大)会议，专题传达学习《中共中央办公厅关于陕西省委、西安市委在秦岭北麓西安境内违建别墅问题上严重违反政治纪律以及开展违建别墅专项整治情况的通报》和《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于深入贯彻中办发电〔2018〕39号通报精神的通知》精神。

会议指出，党中央严肃查处秦岭北麓西安境内违建别墅问题，对相关党组织和党员干部作出处理，充分表明了党中央和习近平总书记狠抓党的政治建设、严明党的政治纪律和政治规矩、深入推进全面从严治党的坚定决心，充分表明了狠抓生态环境保护、持之以恒加强生态文明建设的坚决态度，是对各级党委的郑重警示和深刻教育。

会议强调，要深刻认识严明政治纪律和政治规矩的极端重要性，进一步提升政治站位，树牢“四个意识”，强化“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。要把“两个维护”作为各项工作的“纲”和“魂”，坚决把党中央和省委、市委的决策部署不折不扣落实到位。要发挥好纪委监察委职能作用，开展好监督检查，在促进全市经济社会发展大局中实现更大作为。 （洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）