赵会生到洛阳高新区调研督导

昨日，市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任赵会生到高新区调研督导中央、省委巡视交办案件办理和纪检监察工作开展情况。 昨日，市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任赵会生到高新区调研督导中央、省委巡视交办案件办理和纪检监察工作开展情况。 赵会生听取了高新区管委会、高新区纪工委关于区域经济社会发展规划，中央、省委巡视交办案件办理情况和全区党风廉政建设及反腐败工作情况汇报。他指出，要切实提升站位、端正态度，深入学习贯彻习近平关于巡视工作的重要论述，认真落实中央、省委部署要求，对巡视交办案件要严密部署、狠抓落实，建立台账、限时办结。在案件查办过程中，要对处置程序和结果严格把关，做到程序流程不合规不结、问题查不清楚不结、处理不到位不结、材料不完备不结，确保在规定时间内高质量完成巡视交办案件的办理任务。纪检监察机关一定要围绕党的建设高质量、纪检监察工作高质量、经济发展高质量、打赢脱贫攻坚战和扫黑除恶专项斗争高质量，找准着力点精准发力，切实履行好监督执纪问责和监督调查处置职责，为推进全面从严治党提供坚强纪律保障。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 时永坡）