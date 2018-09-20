城市足球超级联赛总决赛将在洛阳打响

11日下午2时30分，2018赛季城市足球超级联赛总决赛将在市体育中心体育场打响，对阵双方为北京京城联队和营口超越队。
11日下午2时30分，2018赛季城市足球超级联赛总决赛将在市体育中心体育场打响，对阵双方为北京京城联队和营口超越队。本次比赛免费向公众开放，球迷可在比赛开始前到市体育中心体育场东门免费领票入场观看。
城市足球超级联赛是一项业余足球赛事，由民间足球爱好者组建业余足球俱乐部代表城市参赛。随着联赛的日趋成熟，越来越多曾在足球场上叱咤风云的职业球员参与到此项赛事中。比如，杀进今年总决赛的北京京城联队就拥有马丁内斯、克劳迪内、王长庆、董阳、史振兴等球员，这些球员的加盟增添了联赛的精彩程度。今年以黑马身份出线的营口超越队，阵中拥有尼日利亚外援阿比奥杜姆，他也成为营口队的“攻城”利器。（洛阳日报记者 孟山 ）
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