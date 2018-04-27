阔步迈向幸福宜居城（纪念洛阳解放70周年系列报道）

昨日一早，家住涧西区的张晖，驾车经过古城快速路，很快到了市民中心办理业务。“高架修好后，能比原来至少节约20分钟时间，大伙都说城市建设带给群众的获得感不断增强。”

俯瞰美丽城区 记者 曾宪平 摄

核心提示

昨日一早，家住涧西区的张晖，驾车经过古城快速路，很快到了市民中心办理业务。“高架修好后，能比原来至少节约20分钟时间，大伙都说城市建设带给群众的获得感不断增强。”

今年牡丹文化节前夕，市区首条高架快速路——古城快速路一期全面完工。与此同时，市区一大批城建重点项目也陆续完工惠民，兼具文化和生态功能的定鼎门广场亮相，洛吉快速通道黄河大桥通车，文博路提升改造完成……

基础能力建设和新型城镇化，是习近平总书记调研指导河南工作时提出的打好“四张牌”要求的重要内容。近年，洛阳按照省委省政府赋予的“加快建设副中心、打造全省增长极”战略定位，正在阔步迈向居者心怡、来者心悦的幸福宜居现代化城市！

1 规划引领“守正出新”

规划是城市建设的“第一粒扣子”。规划上水平，城市才能出品位。

近年，市委、市政府对我市城乡规划工作的重视程度上升到一个新层面——实现了市城乡规划委员会统筹主城区、协调“六组团”、覆盖全市域。

迈向幸福宜居洛阳城，坚持科学规划、彰显特色是第一要务。

对此，市委明确提出，城乡规划务必坚持“守正出新”——“守正”，就是尊重科学，坚持按规律办事；“出新”，就是彰显特色，实现差异化发展。

我市明确提出，要立足自身的地理、生态、文化优势，把“古韵新风、豫西风貌”的城市特色塑造好，构建疏密有度、错落有致、显山露水的空间格局。

城市风貌凸显豫西特色，以新中式为主；城市天际线像抛物线、五线谱一样律动起伏有韵味；建筑色彩与城市风貌相协调，做到淡妆雅韵；所有的路灯、垃圾箱、道路护栏、便民座椅等“城市家具”按照隋唐风貌打造……

如今，这些规划理念已成为越来越多的实践遵循。

2 “内外兼修”提升品质

基础能力建设，是城市发展的先导。

这两年，洛阳城市基础设施的变化，可谓日新月异。古城快速路便是其中的典型代表项目。“洛阳速度”“洛阳效益”，是这条路给广大市民的最直观印象：主体工程开工前，先用半年时间建成“保通工程”，赢得群众满意，各方评价良好；

从去年1月一期工程主线开工至今年4月初全面完工，14个月持续“24小时攻坚”，完成了原本需要18个月的工程量……

和古城快速路一样，去年全面开工的轨道交通工程，是另一项在洛阳城市建设发展史上具有标志性意义的重要项目。目前，地铁1号线已有2台盾构机开始掘进作业，地铁2号线一期工程也已全面启动。

除一批重大项目稳步推进外，我市还加快提升城市“内涵”，打造宜居生态环境。

围绕打造宜居生态环境，市委、市政府立足打赢污染防治攻坚战，不断满足群众在城市建设方面的美好生活需要。

持续提升水生态，认真落实河长制，实施“四河同治、三渠联动”整体治理，通过引水补源、截污治污、沿河棚改、绿化提升等工程，让主河道真正通畅起来。

致力保持“洛阳蓝”，以控尘、控煤、控车、控油、控排、控烧为重点，推进“引热入洛”、推广“以气代煤”，下大力气解决雾霾问题。

通过“内外兼修”，洛阳城市品质显著提升。

3 植绿优绿“荫”城惠民

宜居城市最直观的标志就是要“绿”起来。

近年，我市按照“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”的要求，绿化品位不断提升，绿化理念不断创新，绿化成效惠民更实。

“规划见绿”。围绕实现“开窗见绿、出门进园”，从规划环节抓起，统筹考虑全域绿化工作，做好顶层设计。

“见缝插绿”。围绕全域绿化，着力抓好荒山荒坡、河湖沿岸、道路沿线、公园游园、街头巷尾、房前屋后的绿化，增绿量、造绿廊、筑绿带、建绿园。

“提质优绿”。坚持生态屏障、生态涵养、生态惠民相结合，坚持片区绿化与园林绿化相结合，经济林、生态林、景观林相结合，常青树、长寿树、乡土树相结合，乔灌花草相结合，因地制宜选择树种，切实增加了绿色底蕴。

“协力植绿”。充分调动政府、企业、学校、群众等方方面面的力量，形成全民植绿护绿的浓厚氛围，全面掀起了国土绿化热潮。

在这样的理念引领下，洛阳市按照居民出行“300米见绿、500米见园”的标准和“大游园提升城市形象、小游园方便群众生活”的要求，不断打造15分钟生态休闲圈，为市民营造便捷、舒适、优美的公共绿色活动空间。

将绿色植入大街小巷，让游园贴近群众生活，满满的绿色幸福感填满了群众心窝。

4 组团发展成亮点

县城，是构建现代城镇体系中承上启下的重要一环。

按照中央和省委部署，洛阳要加快建设全国区域性中心城市、中原城市群副中心城市，打造带动全省经济发展新的增长极。但与省会郑州对比，我市县域经济差距较大。坚持组团发展，是壮大县域经济、落实新战略定位的必选项。

对此，市委、市政府坚持“一中心六组团”城市发展战略，各组团县(市)区也纷纷实施一大批重点项目，走出一条生态型、融合型、适度型、集约型、高效型的组团发展新路子。

去年以来，各组团县(市)以百城建设提质工程为抓手，重点实施了县城市政道路、供水、气暖、环卫设施、园林绿化、公共服务等“提质工程”600余项，加快与中心城区的交通连接、生态对接和产业承接。

以孟津为例，该县按照“老城大变样，新区聚人气”的发展思路，安排道路、公园、垃圾集中处理、湿地、水厂等在建、续建项目40余个。

初夏之际，孟津县城的不少变化令人欣喜：桂花大道按照“城市双修”理念，统一完成了坡屋顶改造和沿街立面提升工作，新中式的建筑风貌令人眼前一亮；在县城繁华路段利用机关单位空地改造了1167个停车位，取消了主干路沿线车位，还路于民，县城更加畅通；鼓励所有县直单位拆掉围墙，通过拆墙透绿，打造小游园景观，成为县城的新名片……

望得见山、看得见水、记得住乡愁。和孟津一样，各个县城建设蹄疾步稳，“一中心六组团”城市发展战略，已成为洛阳现代城镇体系的最大亮点！（洛阳日报记者 李东慧）