70年前硝烟弥漫洛阳城 如今古都展新颜（纪念洛阳解放70周年系列报道）

往事越千年，换了人间。70年前，洛阳解放战役，革命先烈用鲜血换来了古都的新生和我们今日的幸福生活。九龙台、东车站、敌城防司令部……一张张珍贵的老照片记录下那段历史，也带我们重回70年前那场艰苦卓绝的战斗。近日，我们重新找寻这些地方，找寻那段难忘的历史。

国民党二〇六师司令部院内的地下工事(记者翻拍）

往事越千年，换了人间。70年前，洛阳解放战役，革命先烈用鲜血换来了古都的新生和我们今日的幸福生活。九龙台、东车站、敌城防司令部……一张张珍贵的老照片记录下那段历史，也带我们重回70年前那场艰苦卓绝的战斗。近日，我们重新找寻这些地方，找寻那段难忘的历史。

战士提着长枪向东车站进发(记者翻拍)

昔：难攻的军事要塞

今：建成九龙台街的一栋栋高楼

近日，在瀍河区的九龙台街，记者看到，静静的瀍河从街旁流过，河畔的小道旁是一排垂柳，这祥和静谧的景象宛若一幅画卷。九龙台街的得名，和九龙台密不可分。据说，九龙台原是曹操建造的阅兵台。到了明代，因阅兵台上安放有刻着“皇帝万岁万万岁”字样的龙牌，且有九条金龙守护龙牌，因而取名九龙台。

九龙台遗址(记者翻拍)

然而在洛阳解放前，这里是一处非常难攻的军事要塞。指着九龙台街北侧一栋栋拔地而起的高楼，一位年过七旬的老人说，现在这个小区的位置，过去就是九龙台的遗址。洛阳解放前，这里是个坐北向南、高30多米的土台子，经常有孩童上去玩耍。因为这里东临瀍河，西望洛城，南俯洛水，北视邙山，后被敌军修成了坚固的工事。

1948年3月14日晚上8点多，我军在攻占敌司令部后，东关九龙台之敌投降，这代表着顽固反抗的国民党206师全部被歼灭，洛阳全部解放。

在遗址上盖起的高楼 记者 杜卿 摄

如今，九龙台已经无迹可寻，只有这条街的名字记录着那段历史。

昔：敌军师长被捉的地方

今：建成洛阳市外语实验高中

洛阳外高

日前，在位于老城区建安街的洛阳市外语实验高中内，今年70岁的吴志银说，20世纪70年代，学校里有一个“地坑窑”，是一个大坑，他听老人们说，洛阳解放前这里是敌军修建的地下工事，学校在洛阳解放前是敌城防司令部所在地，当年解放军战士在这里捉住了国民党206师师长邱行湘。

时间回到1948年4月12日中午，邱行湘收拾残部5000余人，并集中炮兵退守城内西北角的司令部；14日下午5点半，我军总攻敌司令部，在炮兵部队的有力配合下，经过3个小时的激战，我军完全摧毁了敌司令部的大楼与集团碉堡等工事，并在当晚8点多全部攻占敌司令部。

如今，吴志银所说的“地坑窑”已被1栋5层的综合楼所代替，坚固的地下工事也被填埋，成为一段历史记忆。

战士拿着枪在十字街执勤(记者翻拍)

昔：十字街上有大钟和岗亭

今：成为小吃一条街

现在十字街成了热闹的小吃街

近日，记者在老城十字街看到，街道两侧挂满了一串串红灯笼，颇有韵味。每到夜晚，这里就成了洛阳城热闹的小吃一条街。在当年的老照片上，一位战士拿着枪在十字街中央的一座大钟下执勤。老城区文物局工作人员说，洛阳刚解放时这个大钟还在，大钟所在的位置是十字街的中央，当时是一个岗亭，20世纪50年代修路的时候，这个岗亭便没有了，于是就成了今天我们看到的模样。

今年87岁的于平法老人说，他当时所在的部队为晋冀鲁豫野战军第九纵队，洛阳解放后，他随着部队守城防。老人说，他当年不仅向群众宣传党的政策，还抓住过一个特务，并搜寻拆除过敌人埋下的地雷。当时他们的主要任务是安定民心、巩固政权、稳定局势、搞好城市治安防范，同时还要准备同突袭的国民党部队战斗，任务相当繁重。

洛阳工委所在地(记者翻拍)

昔：洛阳工委和市政府所在地

现在这里成了一个小区

今：成为老城区民主街一小区

近日，在位于老城区的民主西街10号院，68岁的王永强告诉记者，这里过去是洛阳县衙；洛阳刚解放时，曾作为洛阳城市工作委员会(简称洛阳工委)和市政府的所在地；现在成为一个小区。如今的街道，看起来毫不起眼，四周还有不少颇有年代感的老砖房，上面爬满了藤蔓植物。

老城区工作人员介绍，民主街过去叫县前街和专署前街，就是因为这一带过去曾是洛阳县衙、县政府等所在地。根据资料记载，1948年3月12日，中国人民解放军前线指挥部前线委员会决定成立洛阳工委，下设城防司令部、市政府、民运指导委员会和秘书处。

今日洛阳东站 记者 杜卿 摄

昔：曾发生激烈战斗的东车站

今：成为现代化的洛阳东站

近日，我们来到位于瀍河区的洛阳东站，只见车站广场上人不多，候车厅门口站着几名工作人员，而一张老照片记录了这里在70年前洛阳解放时曾经发生过的战斗。根据资料显示，1948年3月9日晚，我军攻占了由敌军3个连驻守的东车站。与此同时，晋冀鲁豫野战军第四纵队突袭肃清西工西关之敌，切断城内与外围之联系。在肃清了外围之敌后，我军开始攻打4个城门，并解放了整座洛阳城。（洛阳晚报记者 李砺瑾 文/图）