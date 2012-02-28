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保护好传承好利用好二里头遗址
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-28 08:34

　　昨日下午，市委常委、宣传部部长杨炳旭带领相关单位负责同志，调研督导二里头遗址博物馆建设工作，并召开座谈会，听取项目汇报，研究推进事宜。

　　作为国家、省、市重点文化建设项目，二里头遗址博物馆的建设，将为洛阳文化传承创新体系构建“夯实土层”“立梁架柱”，让华夏历史文明传承创新扎牢根基。项目开工以来，在国家、省文物部门的大力支持下，工程建设顺利，取得了阶段性进展。目前，博物馆建设正按时间节点加快推进，布展大纲初步完成，并已启动标志性文物调拨的相关准备工作。

　　杨炳旭在调研中强调，二里头遗址博物馆项目是国家“十三五”重大文化工程，是夏商周断代工程和中华文明探源工程研究历程与成果展示基地，各有关部门要深入贯彻落实习近平总书记关于文物保护的重要指示精神，保护好、传承好、利用好二里头遗址，进一步增强文化自信。要继续积极争取上级支持，严格按照项目定位和施工节点，加快工程进度，完善配套设施，提高建设质量，确保博物馆早建成、早投用。要统筹抓好博物馆建设与遗址保护、文物展示、周边环境改善、文化旅游产业发展等工作，着力打造洛阳大遗址保护的示范基地和洛阳文化旅游新的增长点，让二里头遗址保护展示成果更好惠及人民群众。（洛阳日报记者 郭秩铭）
[ 责任编辑：席倩倩]
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