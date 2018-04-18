对外交流 硕果累累（纪念洛阳解放70周年系列报道）

今年4月20日，世界古都论坛在洛阳隆重开幕，200余位国内外嘉宾齐聚洛阳，共商世界古都文化遗产保护利用大计，全世界的目光再次聚焦洛阳。伴随改革开放的春风，我市加快对外交流合作的步伐，在经贸、旅游、文化、教育、卫生等多个领域与友好城市互通有无，结出累累硕果，为全市经济社会发展注入新的动力。

2017河洛文化旅游节期间，外国文艺团体在洛邑古城巡演 （资料图片） 记者 鲁博 摄

核心提示

今年4月20日，世界古都论坛在洛阳隆重开幕，200余位国内外嘉宾齐聚洛阳，共商世界古都文化遗产保护利用大计，全世界的目光再次聚焦洛阳。

伴随改革开放的春风，我市加快对外交流合作的步伐，在经贸、旅游、文化、教育、卫生等多个领域与友好城市互通有无，结出累累硕果，为全市经济社会发展注入新的动力。

以花为媒，笑迎四海宾朋

“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”。牡丹，代表着洛阳这座城市的魅力，也见证了洛阳市在对外交流中的兼容并蓄、开放包容。

党的十一届三中全会后，洛阳旅游业进入全新的发展时期，在这一过程中，牡丹成为洛阳笑迎四海宾朋、开展对外交流的重要见证。

1983年4月15日，首届洛阳牡丹花会开幕式在王城公园举行。短短10天时间，我市共接待来自7个国家、地区和全国22个省、市、自治区的游客250万人次到洛阳赏花。

1992年是中国旅游业发生卓著变化的一年，这一年，我国成功举办中国友好观光年活动。这一年的第十届洛阳牡丹花会，成为我省对外开放的一个重要舞台。逐渐，洛阳借助牡丹花会这一平台，对外交流、招商引资迅速发展、成效喜人。

2009年4月，嘉宾如云、星光灿烂，中国2009世界邮展暨河南省第27届洛阳牡丹花会开幕式在我市隆重举行。花会期间，经历5个双休日，形成5个旅游高峰，游客接待量和旅游收入持续增长。据统计，第27届洛阳牡丹花会共接待国内旅游者1502.27万人次，国内旅游收入71.91亿元，接待入境游客11.36万人次，旅游创汇2754.37万美元……

自2011年起，洛阳牡丹花会正式升格为中国洛阳牡丹文化节。牡丹与洛阳，相伴相随、相辅相成，成就了一段永不停歇的传奇。

缔结交好，提升国际知名度

俗话说，朋友多了路好走。

改革开放敲开了洛阳市对外交流合作的大门。我市逐步与世界各国的多个城市缔结为友好城市关系，为洛阳的经济社会发展与文化交流注入了新的动力。

冈山市是位于日本冈山县南部的城市。1981年4月6日，洛阳与冈山签订《建立友好城市关系协议》，双方正式缔结为友好城市。此后，双方往来不断，不仅进一步加深彼此的了解，而且促成双方在多个领域的务实合作。

1981至1985年，洛阳市同日本冈山市等地开展植物交流，彼此有数百株珍贵植物在对方土地上扎根生长。冈山市向洛阳市赠送医学、企业管理、环境保护、城市建设等内容的多套科技资料，我市通过友好城市、友协组织接待了大批自费旅游团和工艺品展销团等，为国家创汇约60万美元。

此后，洛阳市对外交往驶上“快车道”——1982年12月，与法国图尔市缔结为友好城市；1993年8月，与日本须贺川市缔结为友好城市；1997年10月，与美国拉克罗斯市缔结为友好城市……截至目前，我市已先后和16座城市缔结为友好城市，龙门石窟、白马寺、洛阳牡丹等一系列独具洛阳特色的文化符号被传播到世界各地，与此同时，我市积极与各友好城市洽谈双边经贸、文化、文物等领域交流合作，进一步提升了我市的国际知名度和影响力。

强强合作，洛阳企业走向世界

除了政府和民间的对外交往，改革开放以来，我市各行各业都在扩充“朋友圈”，为自身飞速发展“上发条”。

1984年7月28日，河南首家合资企业洛艺彩色摄影冲印服务中心隆重开业。以“洛艺”为标志，我市利用外资工作正式起步。据统计，当时的外资主要来自港澳地区，以劳动密集型加工项目和宾馆、服务设施等第三产业项目居多。牡丹大酒店、雅香楼菜馆、东裕电器有限公司、华美生物工程公司、经达制衣有限公司等一批合资企业，从那时起进入洛阳人的视线。

1992年，新一轮开放的热潮涌向洛阳。北方易初摩托车公司、晶润镀膜玻璃有限公司、豫港电力有限公司成为全市外资企业的新样板。

中国加入WTO之后，我市对外开放迎来新机遇，招商引资步入跨越式发展新阶段。市委、市政府不断创新招商方式，优化投资软环境，沃尔玛、家乐福、台塑集团等世界500强企业相继进驻我市。

与此同时，洛阳企业不断加快“走出去”、开展国际经济合作的步伐：中油一建在阿尔及利亚承建储油罐项目，洛玻集团在阿尔及利亚建设浮法玻璃生产线，中色科技在墨西哥打造铝加工厂……此外，随着外贸体制改革不断深化，越来越多的民营企业获得对外贸易经营资格，外贸经营主体越来越多元化，一个全方位、多层次、宽领域的对外开放格局已经基本形成。

洛阳在对外交流中不断自我革新，不断焕发出新的生机与活力。（洛阳日报记者 李梦龙）