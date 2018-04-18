军地合作促发展（纪念洛阳解放70周年系列报道）

洛阳是一座有着拥军爱军光荣传统的城市。在军地合作中，一串串动人的故事，连续7次荣获“全国双拥模范城”称号，隽永流传、历久弥新，有力地促进了地方经济发展和部队战斗力建设。

洛阳舰 （资料图片）

核心提示

洛阳是一座有着拥军爱军光荣传统的城市。在军地合作中，一串串动人的故事，连续7次荣获“全国双拥模范城”称号，隽永流传、历久弥新，有力地促进了地方经济发展和部队战斗力建设。

学英雄见行动 拥军爱军有传统

据《洛阳市志》记载，1979年5月，我市召开了有15万人参加的为中国人民解放军33700部队参加对越自卫还击战胜利归来庆功祝捷大会。此前，在当年4月，市委作出《关于向对越自卫还击战英雄学习活动的决定》，号召全市人民立即行动起来，开展群众性“学英雄，见行动，大干四化”的活动。

1988年7月7日，浙江省舟山市举行“洛阳营”命名40周年纪念大会。纪念大会当天，市领导任普恩代表洛阳人民向“洛阳营”赠送了锦旗和纪念品，热情慰问了全体官兵。近年，每年“八一”前夕，都要对千里之外的“洛阳营”和“洛阳连”进行慰问。

今年是纪念洛阳解放70周年。近日，我市组成慰问团，分两路前往浙江、云南，向“洛阳营”和“洛阳连”表达洛阳人民的深情厚谊。

此外，每当部队执行重大任务时，我市也坚决搞好慰问。2013年，北海舰队“洛阳舰”执行亚丁湾护航任务，我市前往慰问，赠送慰问金50万元，并赠送了1000本《闻知洛阳》、5000份宣传图册，“洛阳舰”官兵深受鼓舞，开展了“行万里海疆展洛阳风采”活动。

驻洛部队心系群众 挺进灾区抗洪抗震

1998年入汛后，我国遭遇前所未有的洪涝灾害。8月17日9时，长江第六次洪峰通过沙市，长江大堤面临严峻考验。

17日，驻洛铁军官兵奉命开赴抗洪抢险第一线。经昼夜不停急行军710多公里，铁军官兵抢在第六次洪峰前，于19日到达洪湖市抗洪第一线。仅在乌林抢险过程中，铁军官兵在连续奋战的34个小时中，平均每人运土约13.5吨。

抗洪抢险期间，铁军官兵毫无保留、不计代价与洪水作斗争，为最终胜利作出了巨大贡献。

2008年5月12日，四川汶川发生里氏8.0级特大地震。13日，驻洛“铁军”万名官兵以摩托化开进、铁路运送、空中运送三路挺进的方式，火速赶赴四川汶川灾区。据介绍，接到中央军委命令后，该部仅用5个小时，就完成万余官兵集结和救灾车辆、后勤保障物资装载任务，以最快速度赶赴灾区。

5月25日至27日，铁军官兵徒步穿越被称为“死亡谷”的汶川县映秀镇至银杏乡近20公里大面积滑坡塌方路段，为“震中孤岛”银杏乡被困群众送去药品和食品。

在自然灾害面前，驻洛官兵时刻将人民放在心中，他们英勇无畏和面对危险毫不退缩的忘我精神，谱写了一曲曲军民一心、催人泪下的铁军故事。