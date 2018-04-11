荣誉见证城市发展轨迹（纪念洛阳解放70周年系列报道）

城市荣誉，是记录一座城市发展轨迹的完美注脚。改革开放以后，我市曾先后获得国家历史文化名城、国家园林城市、中国十大最佳魅力城市、全国科技进步先进市、国家创新型试点城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号。这一项项来之不易的荣誉，既见证了洛阳风雨兼程的发展之路，也是人民群众生活水平不断提高、幸福感不断增强的标志。

老城区丽景门游园

吉利区康乐街道办事处中油社区的志愿者在宣誓

城市荣誉，是记录一座城市发展轨迹的完美注脚。改革开放以后，我市曾先后获得国家历史文化名城、国家园林城市、中国十大最佳魅力城市、全国科技进步先进市、国家创新型试点城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号。这一项项来之不易的荣誉，既见证了洛阳风雨兼程的发展之路，也是人民群众生活水平不断提高、幸福感不断增强的标志。

1 历史文化名城独具特色

“昔三代之居，皆在河洛之间。”作为华夏文明的重要发祥地、丝绸之路的东方起点，历史上先后有13个王朝在洛阳建都，是我国建都最早、历时最长、朝代最多的都城。1982年2月，国务院公布首批24个有重大历史价值和革命意义的国家历史文化名城，洛阳名列其中。

龙门石窟是世界现存最伟大的古典艺术宝库之一，是中国历史上繁荣时代雕刻艺术的典范之作，同敦煌莫高窟、云冈石窟并称为中国三大石刻艺术宝库。我国于1985年成为《保护世界文化和自然遗产公约》缔约国，然而截至1999年，我国进入《世界遗产名录》的23处自然和文化遗产中，没有一处是河南的。

从1999年开始，洛阳市委、市政府相继投入2亿多元，对龙门石窟进行提升改造，确保龙门石窟申报世界文化遗产一次成功。2000年11月，在澳大利亚举行的第24届世界遗产委员会会议上，龙门石窟申遗成功，结束了河南没有世界遗产的历史。

2004年10月，2004年中国魅力城市展示活动颁奖盛典在北京居庸关长城举行，我市从全国600多个城市中脱颖而出，和其他9个城市一道登上此次活动的最高领奖台，荣获中国十大最佳魅力城市称号。

古都洛阳不仅底蕴深厚、名重古今，发展的脚步也走在全国前列。2008年1月，凭借雄厚的科技实力，经过科技部专家组的严格考核认定，我市正式步入全国科技进步先进市行列；2010年1月，我市又成为首批国家创新型试点城市。

2 城市生态建设起步早

行走在春季的洛河两岸，草木青翠、碧波荡漾，俨然身处“江南绿地”。始建于1997年的洛浦公园沿着穿越市区的洛河两岸而建，是洛阳的城市生态带，既美化了城市环境，也为市民提供了休闲好去处。

洛阳历届市委、市政府都十分重视生态环境建设。1997年，洛阳市提出“用五年时间建成国家园林城市”，随后以洛浦公园为代表的80多块公共绿地相继建成，使全市绿化水平迅速提高。2002年12月，洛阳被正式命名为国家园林城市。

洛浦公园管理处后勤科科长汤恒乐回忆，洛浦公园建设场面热火朝天，连驻洛某部都出动了官兵1.3万人次协助完成洛河大堤的增高与加宽任务。建成之后，洛浦公园迅速成为市民的热门去处，一家老小共同游园成了不少市民的最爱。

周山、龙门山、小浪底、上清宫四大森林公园，是洛阳城区的“绿肺”，承担着重要的生态保护功能。2005年，我市全面启动四大森林公园的道路建设和苗木补植完善工作，进一步提升了其规格。

2006年8月，总占地面积2835亩的隋唐城遗址植物园开园，园内有千姿牡丹园、木兰琼花园、野趣水景园、万柳园、竹园、梅园等17个专类园区；植物种类超过2000种，仅牡丹就有1200多个品种；总绿地面积130万平方米，水域面积17万平方米，一年四季都有花可看、有景可赏。

自2008年起，洛阳又确立了“牡丹山水林城，宜居生态洛阳”的基本理念，开始创建国家森林城市。到2011年年底，全市累计造林212万亩，森林抚育和改造65万亩，初步建成了覆盖城乡的生态通道网络，偃师市、洛宁县、栾川县、嵩县被评为全国绿化模范县。全市经济林面积达206万亩，森林覆盖率46%，比创建前增加了3.2个百分点。

2011年6月，在大连举办的第八届城市森林论坛上，洛阳市被全国绿化委员会、国家林业局授予国家森林城市称号。

3 古都绽放文明之花

家住洛龙区奥体花城小区的独居老人刘明广，每周末都会迎来一群特殊的客人——来自英才社区的邻里守望志愿者。志愿者们陪老人聊天、做家务，无微不至的关怀，让刘明广的生活不再孤单。

在洛阳，志愿者已渗透到社会的各个角落。关爱特殊群体志愿者、清洁家园志愿者、旅游志愿者……洛阳人的生活，因志愿者而变得更轻松、美好。

其实，这只是洛阳文明城市创建的一个方面。2011年11月底，中央文明办公示了第三批全国文明城市候选名单，我市名列地级市第7位，在随后召开的全国精神文明建设工作表彰大会上，我市正式荣膺全国文明城市称号。

这一称号的背后，是无数人兢兢业业的付出换来的。市创建办副主任蔡育宗说，当时创建工作时间紧、任务重，在中央文明城市测评组来洛之间的几个月，我市每周都要召开一次通报会，对城乡接合部、老旧小区、市容市貌等治理进行研究。此外我市独创了“米长”工作负责制，将每一平方米的创建工作都落实到具体责任人。

自创建工作开展以来，全市2100多个道德讲堂开展教育活动2万多场次，文明河洛电视讲堂连续录制播出节目309期，直接受众百余万人次；在60多个路口建设了爱心牡丹亭、设置了智能交通栏杆，引导人们自觉遵守交通规则，养成文明交通习惯；成功创建国家级文明景区1个、省级文明景区7个，实现了所有景区文明旅游窗口、志愿服务站点全覆盖……

我市把“为民创建、创建为民”作为文明城市持续提升的出发点和落脚点，让人民群众共享创建成果，提升了群众的满意度和幸福感。2015年和2017年，经中央文明办复查确认，我市蝉联全国文明城市称号。（洛阳日报记者 张宁/文 鲁博/图）