焦裕禄在洛阳的难忘岁月（纪念洛阳解放70周年系列报道）

“为官一任，造福一方，遂了平生意。”这是习近平总书记在37岁时填写的《念奴娇·追思焦裕禄》中的句子，表达出对焦裕禄的高度赞誉。

焦裕禄（左四）与同事的合影 鲁博 整理

焦裕禄（左四）与苏联专家雅辛斯基检查机床设备 鲁博 整理

“为官一任，造福一方，遂了平生意。”这是习近平总书记在37岁时填写的《念奴娇·追思焦裕禄》中的句子，表达出对焦裕禄的高度赞誉。

焦裕禄与洛阳有着不解之缘。1953年6月，焦裕禄来到洛阳工作，先后任洛阳矿山机器厂(简称“洛矿”，现中信重工股份有限公司)筹建处秘书组副组长、车间主任和生产调度科科长等职。他在为党和人民工作的18年中，有9年都是在洛阳度过的。

在洛阳，焦裕禄艰苦创业、刻苦钻研、迎难而上、无私奉献、科学求实、亲民爱民，用自己的思想和行动，塑造了一个优秀共产党员的光辉形象，形成了宝贵的“焦裕禄精神”。

肯学敢干，为了建设，永远有使不完的劲儿

1953年，我国大规模经济建设开始了。那年6月，31岁的共青团郑州地委副书记焦裕禄选调至洛阳矿山机器厂。

时隔多年，厂里的老人依旧记得焦裕禄来报到时的情景。人们都说，这个年轻人身上好像永远有使不完的劲儿。

那时的洛阳，全国瞩目。新中国156个重点建设项目，7个都在洛阳。洛阳城里，到处都是来自四面八方的建设者。这股热情生产的劲头感染了焦裕禄，他一办完报到手续，就急切地对厂里表示：“快给我分配活儿吧！我的身子骨可硬实了，经得起摔打！”

当时洛矿正在筹建，厂里就给他安排了一个搜集施工水文地质材料的任务。他每天早出晚归，四处调查，后来又主动请缨，担任了筑路指挥部的总指挥，每天吃在工地，睡在工地，重活儿脏活儿抢着干。时间长了，大家都不叫他焦指挥，而是亲切地喊他“老焦”。

在后来的工业生产阶段，他更是不顾辛劳奋战在一线。

焦裕禄出生在一个贫农家庭，从小逃荒要饭、放牛、当长工，参加工作后长期在农村工作，起初对工业知识一窍不通。但面对雄伟的工业建设图景，焦裕禄充满信心。为了搞好工业，他通过勤奋学习，用最短的时间，把自己变成了企业的行家里手。他说：“搞工业是艰苦的，担子是沉重的，但我们是共产党人，这个担子一定能挑得起来。只要钻进去，外行也能变内行。”

在东北哈尔滨工业大学，焦裕禄自我加压，每天除了吃饭、睡觉，剩余的时间都花费在复习功课上，常常学习到深夜。他在速成班考试中取得了优异成绩，被评为优秀学员。

学有所成的焦裕禄，于1956年12月满怀信心地回到了洛矿，担任一金工车间主任。

1958年，国内第一台新型2.5米提升机决定在一金工车间试生产。焦裕禄用解剖麻雀的方法，和技术人员、老工人，把整台机器上千个零件，从图纸资料、工艺规程，到工具准备、材料准备、外协作件准备，一件一件地进行熟悉，连一个小螺丝钉都不放过。

在焦裕禄的带领下，只用了3个月时间，提升机研制成功，结束了国家长期依赖进口的局面。后来，这台凝聚着焦裕禄和一线工人们大量心血的提升机整整工作了49年才退役，也成为我国工业史上的一个奇迹。

善于抓思想工作，有个外号叫“政治科长”

由于焦裕禄在工作中善于抓政治思想，在当时，他还有个外号，叫“政治科长”。

焦裕禄说：“人是最宝贵的。不了解人，不首先做人的工作，其他工作就会做到死胡同里去。”

多年的基层工作经验让他体会到，只要把群众力量都发动起来，就没有过不去的难关。

1959年年初，焦裕禄被任命为厂生产调度科科长。当时，他发现不少人背着各种思想包袱。于是有一天，他找到当时的调度组组长刘玉莹说：“老刘呀，你搞了几年的调度，你觉得科里的工作怎样！你自己有什么感受？”

“干咱这一行，一个是嘴，一个是腿，嘴要能说，腿要能跑，加上心里时常记着计划、零件就行了。”刘玉莹直率地说。

焦裕禄耐心地听完后，恳切地说：“最根本的一条你还没有说到，那就是‘政治’，用政治去统帅业务，这是我们领导者头等重要的任务。当前科里动作不一，步子不齐，思想包袱形形色色，工作是难以做好的，我们首先要抓好人的思想工作。”

当时厂里举行的几次会议尤其能够体现焦裕禄的这些想法。

1960年，春节后上班第一天，焦裕禄召集全科人员开了一个短会。会上他不谈工作，直接说：“大家下去把职工节后的思想情况摸一下，帮助车间做好收心工作。”

会后，他便一头扎进了车间，从最西的三金工，转到最北的备料工段。他到机床旁、电炉边、毛坯库里，向职工问长问短，倾听着每个工人的谈话。他认为，节后上班，最重要的不是机器，而是职工的收心情况。“一个好的指挥员，必须经常知道自己的战士在想什么才行。”焦裕禄说。

后来，国家下达洛矿的任务大幅增加，厂党委提出完成全年任务的方针、口号和重点。在厂里召开的调度会上，焦裕禄一没讲计划、二没提零件，而是搞了个小测验，要求大家写下当年全厂的中心任务和行动口号。

会场上大家面面相觑，还有人交了白卷。面对有些同志的不解，焦裕禄郑重地说：“我不是故意给大家出难题。在我们社会主义企业里，作为一个生产的领导者、组织者，如果心里不装着全厂工作，分不清工作重点，只看具体，就很难完成国家计划和党交给我们的任务！”

大家这才明白过来，纷纷议论说：“老焦这一手高明，要不，咱们可就让车间生产给蒙住眼睛了！”

不忘初心，牢记党性，永葆对党对人民的赤诚忠心

二十世纪五六十年代，中华人民共和国正处于勒紧裤腰带、大干苦干建设社会主义的特殊时期。越是困难时期，越是考验共产党员作风的时候。

在焦裕禄看来，一个共产党员要有一颗对党、对人民群众的赤诚忠心。多少年来，那颗赤诚忠心一直在他胸中跳动。焦裕禄时时处处事事都最先想到别人——

老工人吴永富的爱人生了第五个孩子，焦裕禄知道吴永富有困难，便立即送去10元钱；老工人刘辅臣的爱人在1961年困难时期生了小孩，想喝点小米稀饭，他知道后，便立即把自己家仅有的二斤小米送到了他家；工人刘耀宗有病不能下床，焦裕禄就从三楼背他下楼去看病……

这样的例子，在洛矿实在是太多了。

1961年2月，劳资科张天资因患肝硬化住进了医院，焦裕禄听说后，一早五点钟，便赶到医院看望，鼓励他战胜病魔。当天中午，又给他送来四包葡萄糖粉。张天资感动得流下了眼泪，并再三说：“焦科长，你的身体也有病，又累成那个样子，你拿回去吃吧。”焦裕禄说：“我不要紧，你的病重，我能吃饭。”并一再嘱咐：“老张啊！我们要在战略上藐视病魔，在战术上用科学的态度重视治疗。”几句暖言，大大增强了张天资战胜疾病的信心。

然而，对于自己身上的疾病，焦裕禄则是能忍就忍，能拖就拖。因为劳累，焦裕禄得了肝病，为了不让病痛影响工作，钢笔、烟斗、牙刷……凡是能抓到的东西，他都顺手顶在肝部，用焦裕禄自己的话说，这叫“压迫止痛法”。

焦裕禄说：“一个共产党员要密切联系群众，做群众的知心朋友，要帮助群众进步，不能有任何私心杂念。有了私心就会忘掉党性。人也会变得自私，听不到群众的心声，摸不到群众的脉搏。”

1962年12月，焦裕禄被调往兰考县担任县委书记，告别了他工作和生活了9年的洛矿。没有人知道，此时他的生命只剩下一年多的时间了。但在这一年多里，他继续发扬着在洛矿坚持的一不怕苦、二不怕死的革命精神，领导全县人民战天斗地。他的一系列感人事迹，后来成为中国人的共同记忆。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 雷利甫 实习生 李钰博）