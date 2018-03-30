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4月10日牡丹花情预报：市中心牡丹园处于盛花期
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-09 16:54

徐文波 摄

徐文波 摄

　　目前，市中心牡丹园处于盛花期，近郊牡丹园早开品种进入盛花期，中开品种陆续开放。

　　四星级牡丹观赏园花情如下：

　　隋唐城遗址植物园：全园盛花期。园内约有580个品种11.2万株牡丹开放。其中，芳纪、彤云、李园春、百园红霞等品种盛开；西施、贵妃插翠、菱花湛露、大红一品等品种初开。主要赏花点：九色园、科技园、百花园和特色园。

　　王城公园：全园盛花期。园内约有570个品种8.2万株牡丹开放。其中，岛锦、芳纪、首案红、冠世墨玉等品种盛开；花王、镰田锦、花蝴蝶、八千代椿、八束狮子等品种初开。桥北大株型洛阳红盛开。主要赏花点：沉香楼、王城春早、傲梅渲春和牡丹仙子周边。

　　中国国花园：全园盛花期。园内约有370个品种18万株牡丹开放。其中，雏鹅黄、白雪塔、银红巧对、乌龙捧胜、雨后风光等品种盛开；胡红、岛大臣、五大洲、贵妃插翠等品种初开。主要赏花点：留芳园、秋翁遇仙亭和唐风隋影广场。

　　国家牡丹园：全园约有350个品种11万株牡丹开放。其中，姚黄、二乔、豆蔻年华、百园红霞、紫香秀色等品种盛开；红玉、胜葛巾、黑龙锦、乌金耀辉等品种初开。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。

　　国际牡丹园：全园约有220个品种8万株牡丹开放。其中，胡红、二乔、玫瑰紫、洛阳红、银红巧对等品种盛开；太阳、珊瑚台、粉中冠、新日月、户川寒、火炼金丹等品种初开。主要赏花点：锦绣园、万芳园和华夏园。

　　神州牡丹园：全园约有160个品种6.7万株牡丹开放。其中，明星、萍实艳、蝴蝶报春、豆蔻年华、软玉温香等品种盛开；贵妃插翠、雨后风光、白鹤卧雪、霓虹焕彩等品种初开。主要赏花点：国花坛、新品种展示区和四季展馆。

　　三星级牡丹观赏园花情如下：

　　牡丹公园：全园盛花期。园内约有220个品种1.5万株牡丹开放。其中，花王、新桃园、八千代椿等品种盛开；海黄、日暮等品种初开。

　　西苑公园：全园盛花期。园内约有185个品种1.5万株牡丹开放。其中，圣代、香玉、玉楼点翠、飞燕红妆等品种盛开；花王、脂红、葛巾紫、璎珞宝珠等品种初开。

　　洛阳农博园：全园有23个品种约1.5万株牡丹开放。其中，蓝田玉、白雪塔、富贵满堂等品种盛开；黄翠羽、洛阳红、冠世墨玉等品种初开。主要赏花点：中心观景台附近。

　　天香牡丹园：全园有20个品种约3000株牡丹开放。其中景玉、二乔、迎日红、青山贯雪等品种盛开；岛锦、洛阳红、白鹤卧雪等品种初开。

　　郁金香牡丹园：全园有11个品种约7000株牡丹开放。其中，凤丹、粉中冠等品种盛开；彩绘、二乔、梨花粉、银红巧对等品种初开。各色系郁金香成片盛开。

第36届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2018年4月9日
[ 责任编辑：席倩倩]
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