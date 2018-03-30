致敬，英雄！敬礼，老兵！

昨日上午，在洛阳解放70周年纪念大会上，在第一排就座的有一群特殊的“嘉宾”。他们的平均年龄已近90岁，他们统一穿着绿色军装，每个人的胸前，是一排排或闪亮或已经很有年头的军功章、纪念章……他们大部分来自河南省军区洛阳第五干休所，所有人参加了解放洛阳战役。

昨日上午，在洛阳解放70周年纪念大会上，在第一排就座的有一群特殊的“嘉宾”。他们的平均年龄已近90岁，他们统一穿着绿色军装，每个人的胸前，是一排排或闪亮或已经很有年头的军功章、纪念章……他们大部分来自河南省军区洛阳第五干休所，所有人参加了解放洛阳战役。昨日，我们走近这些可敬的老人，将他们的故事重新讲述出来，向这些英雄致敬，向所有参加过解放洛阳战役的老兵敬礼！

部队两次攻克洛阳他30年后才初见牡丹

●姓名：张颖川

●年龄：87岁

●当时身份：陈谢兵团4纵11旅政治部宣传员

在洛阳解放70周年纪念大会上，今年87岁的张颖川作为参加解放洛阳战役的老战士代表上台发言。虽然走路要拄着拐杖，但他在台上中气十足的发言，让全场为之振奋，不到9分钟的发言一次次被掌声打断，所有与会者用掌声向这位参加了两次解放洛阳战役的老战士致以崇高的敬意。

昨日，张颖川告诉记者，在解放洛阳战役中，他所在的11旅主要攻打南门，其中攻打大王庙的战斗及三打西工发电厂的战斗，他所在的部队都打得很艰苦。战斗还没有结束，他所在的宣传队就开始了党的宣传工作，他的主要工作是写标语宣传党的政策。

第一次攻克洛阳后，张颖川随部队撤出洛阳城。1948年4月5日，洛阳再次获得解放。这一次，解放军在城中成立了军管会，张颖川主要负责社会调查工作。他说，当时洛阳城最大的问题就是缺粮、缺煤，他所在的工作队一方面为老百姓筹粮、筹煤，一方面帮助恢复基础设施。

4个月后，张颖川随部队南下。他说，解放洛阳城是在4月，是牡丹盛开的季节，但他都没有看过一眼牡丹，更不知道牡丹长啥样，直到1978年，他转业到洛阳工作，距离上次离开洛阳30年后，才第一次看到了美丽的牡丹。（记者 李砺瑾 文/图）

子弹射穿他的膝盖他仍想着咋消灭敌人

●姓名：李馨

●年龄：92岁

●当时身份：陈谢兵团9纵25旅75团机炮连排长

在解放洛阳战役中，李馨带领部队参加了新安县的打援战役，阻止敌军由西边入城为城内的敌军支援。

今年92岁的李馨，腿脚不太好，小腿血栓较严重，他说，这和年轻时在战场上受过伤有关。他抬起裤腿露出左膝，可以看到膝盖两边明显的疤痕。“这是参加战斗时，敌人的子弹把我膝盖打穿留下的伤疤。”李馨说，除了膝盖，他的手肘也被子弹打穿过，胳膊也被烧伤过，身上的小伤疤更是数不过来。

在战场上真不怕死吗？李馨说，不是不怕死，而是一旦走上战场，就想不到了生死，也想不到个人的事，“哪怕被敌人的子弹打穿手肘和膝盖，我脑子里想的还是咋样把炮弹打到敌人的脑袋上”。

当李馨及战友在新安县打援时，城内的主战场已炮火连天，不时有消息从城内传来。“当时我们一边修筑工事准备迎战敌人，一边记挂着前线的战况。”他说，当得知敌军守城部队在洛阳西门修筑口袋状的坚固工事，我军攻打西门异常艰难、伤亡较惨重时，他对机炮连的同志们说，新安县的打援阵地无论付出什么代价都要守住，如果此时敌人的援军从西边进城，前线的将士将会陷入危险境地。

直到洛阳解放的消息传来，李馨才带领部队前往下一个目的地。（记者 王若馨 文/图）

行军途中遇敌军他们与敌军展开拉锯战

●姓名：马生林

●年龄：88岁

●当时身份：陈谢兵团9纵25旅75团2营6连战士

马生林回忆，他所在的连队是在1948年2月底接到攻打洛阳、解放洛阳任务的，之后不久，他们由栾川境内出发向北前进，计划在洛阳南边打援。部队刚经过嵩县以北某地时，他们接到命令，敌人约有一个营的兵力在附近活动，上级要求将敌军拦截并消灭一部分。

“我们一路小跑冲向敌人的方向，大概半个小时，我们就和敌军相遇，战斗打响了。”马生林说，我军的突然出现让敌军措手不及而慌忙退逃，但由于我军后续和两翼部队没有跟上，敌军得到了喘息的机会，在逃跑的路上占据了有利地形，便集中火力向我军进行压制性射击。眼看太阳快下山了，我军再次用轻、重机枪合力向敌人发起了进攻。

“敌人的火力很密集，我们的头上有敌人重火力的炮弹，脚下有敌人扫射的流弹，我们连伤亡惨重。”说起那天的情景，马生林仍然很激动，“我们冲锋时，许多敌人从战壕里跳了出来，一位叫张根柱的排长倒在了我的身边，他的身上有几十个‘血窟窿’，我看了他一眼，忍着悲痛继续向前冲。”

在这次战斗中，马生林所在的6连重挫了敌军的锐气，给敌军造成了一定伤亡并打乱了他们的作战部署，为我军后来攻打洛阳创造了有利条件。（记者 王若馨 文/图）

他和战友轮流站岗不放过一点儿风吹草动

●姓名：田双谦

●年龄：88岁

●当时身份：陈谢兵团4纵22旅58团3营8连机枪手

在解放洛阳战役中，田双谦所在的部队负责在洛阳外围打援，阻止自平顶山、驻马店方向过来的敌军为城内敌军支援。

挖战壕、建工事、安排哨兵巡逻、制订作战方案……田双谦说，当时他们为彻底截断敌人自南向北的救援线，做了不少准备工作。“我们在那里埋伏了四五天，虽然到最后敌人没有来，但我们时刻都为战斗准备着。”田双谦说，在那几天，他和战友们轮流站岗，不放过一点儿风吹草动，“敌人是狡猾的，在明处、能听见枪声的都不怕，就怕他们晚上偷袭我们”。

轮到田双谦站岗值夜的那天晚上，他的神经一直高度紧绷，同另外两名战士一起背靠营地密切监视着周围。“晚上战友们都在睡觉，如果敌人偷袭，我军伤亡会很大。我当时心里想，全连战士的性命都在我手上，我拼上性命也不能让大家有危险。”那一夜，田双谦恨不得长出顺风耳和千里眼，观察四周是否出现亮光，辨别划过耳边的声响是风声、是小动物跑过的声音还是准备偷袭的敌人发出的声音。

天亮了，平安的一夜过去了。那几天，他和战友们轮流站岗，一直到城内传来洛阳解放的消息。随后，田双谦随部队继续南下南阳、信阳，加入新的战斗。（记者 王若馨 文/图）

我军和敌军的伤员接受伤口处理时表现不同

●姓名：杨型胜

●年龄：88岁

●当时身份：陈谢兵团4纵13旅医疗所看护员

今年88岁的杨型胜告诉记者，他的老家在济源市。1942年时，他和父亲逃荒到山西，1945年在山西加入了革命队伍。

“我那时候身体很弱，父亲也被日本人抓去修工事了，是解放军救了我的命。”杨型胜说，他刚入伍时是战士，后来一直在医疗所工作。

在解放洛阳战役中，他所在的部队接收的伤员不是很多。不过，作为一名看护员，让他印象深刻的是我军和国民党军队的伤员在接受伤口处理时截然不同的态度。

老人说，解放军战士接受伤口处理时，即便伤势很重，也很少有喊痛的，大多数人咬牙坚持；而受伤的俘虏接受伤口处理时，很多人“哇哇乱叫”，几十年过去了，这个场景他依然忘不了。

“咱们军队的革命意志远胜敌人，所以我们取得了最终的胜利。”杨型胜说，后来在淮海战役中，敌人飞机空投的炸弹，差点儿把他埋在废墟中，但他毫不畏惧，看着一颗颗炸弹从天而降，仍然和战友们将伤员送往后方。（记者 李砺瑾 文/图）

在攻打宜阳的战斗中他的腿负了伤

●姓名：宋三元

●年龄：96岁

●当时身份：陈谢兵团4纵13旅39团2营5连指导员

在洛阳解放70周年纪念大会上第一排就座的老兵中，96岁的宋三元年龄最大。宋三元老人是山西阳城人，1942年6月入伍，直到1980年离休，他参加过大大小小的战斗百余次。

在1948年的解放洛阳战役中，宋三元所在的39团是4纵的预备队，他们的主要任务是驻扎在西工附近，随时支援攻城的部队。不过，早在洛阳解放之前，他跟随部队已经在洛阳的外围战斗。1947年，他随部队过了黄河后，就在宜阳和敌军战斗，战斗中他的腿负了伤。

解放洛阳战役结束后，他跟随部队南下去了伏牛山，后来参加了渡江战役、进军大西南战役等。1950年至1952年又参加滇南战斗70余次。（记者 李砺瑾 文/图）

“调虎离山计”“迷魂计”我军与敌周旋有妙招儿

●姓名：徐培家

●年龄：92岁

●当时身份：刘邓大军1纵2旅8团3营9连班长

说起在解放洛阳外围战役中，我军是如何与敌人交手的，徐培家说：“很多时候靠智取。”

当时，徐培家所在的连队接到在东南边为解放洛阳打援的任务，当时他们接到了上级的命令——采用截断方式分多次、小范围地包抄部分敌人，在攻击敌军后我军即撤离，并吸引敌军追逐我军进入预先设定的区域，我军在该区域对敌军埋伏攻击。徐培家说，他们用这种方式逐步歼灭了不少敌人，而且把敌人越引越远，等到城内的敌军向这部分城外敌军发出支援信号时，这部分城外敌军已因距离太远而无法回头支援了。

除此之外，让徐培家印象深刻的还有一件事。“有一次，我们接到上级命令，让我们白天驻扎原地休息，夜晚以驻扎地为起点围着敌军绕圈，第二天早上回到驻扎地接着休息，晚上继续绕圈。”他说，刚开始大家不理解这样做的用意，后来才明白，原来敌军在我军附近派有侦察兵，我军夜晚活动后，敌军以为我军要对其进行偷袭，所以在开始的几天里很警惕，但我军迟迟没有动作，等到他们放松了警惕，我军向敌军突然发起了攻击，消灭了不少敌人。“这两仗打得都很漂亮。”徐培家说。（记者 王若馨 文/图）

战士们的革命精神给他留下深刻印象

●姓名：马宗超

●年龄：87岁

●当时身份：陈谢兵团4纵12旅山炮大队队员

今年87岁的马宗超是洛宁县人，1948年，他随部队参加了解放洛阳的外围战役，在洛宁县、卢氏县等多地救治前线伤员。

回忆起参加解放洛阳战役时的情景，马宗超说他仍历历在目，这不仅因为他是洛阳人，还因为在他医生职业生涯的启蒙阶段，战士们的革命精神给他留下了很深的印象。

他记得有一次，我军在攻打卢氏县时，他所在的卫生所紧随前线作战部队，“我们卫生所和前线炮火大概只有一条洛河宽度的距离，枪声、炮声都在耳边。战争打响后不久，就有伤员被送来”。当时的医疗条件有限，随军的卫生所主要救治轻伤员，对重伤员只能进行简单的伤口处理，然后转到后方的大医院。一场战斗下来，重伤员的数量不少。马宗超说：“许多战士重伤也不下火线，都像是不怕疼、不怕死似的，很多人被送到卫生所时还喊着要回战场。”

在这场战役中，让马宗超印象最深刻的是一位姓张的营长，他的腿被炸断了，伤势严重。“因为医疗条件有限，医生们只能对他的伤进行简单处理，疼痛程度可想而知，但就在那样的情况下，那个营长还笑着说：‘打断一条腿，换来卢氏城，值！’我当时听了非常感动。”马宗超说。（记者 王若馨 文/图）