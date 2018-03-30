市委常委会组成人员集体参观“纪念洛阳解放70周年成就展”

昨日上午，市委书记李亚带领市委常委会组成人员前往洛阳博物馆，集体参观“纪念洛阳解放70周年成就展”。

昨日上午，市委书记李亚带领市委常委会组成人员前往洛阳博物馆，集体参观“纪念洛阳解放70周年成就展”。

上午8时15分，李亚一行来到洛阳博物馆一楼展厅参观展览。该成就展由市委宣传部主办，洛阳日报社、市档案局、市委党史研究室、市地方史志办公室联合承办，主体内容由前言、浴火重生、峥嵘岁月、东方风来、出彩篇章、后记等6部分组成，展出近600幅图片。展览集中反映了洛阳解放70年来，特别是党的十八大以来经济社会发展取得的巨大成就，展现了全市上下推动党的十九大精神落地生根、形成生动实践的精神风貌，激励全市人民不忘初心、牢记使命、奋发有为，为持续打好“四张牌”，加快建设副中心、打造全省增长极，全面推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标，奋力开启新时代洛阳现代化建设新征程而不懈奋斗。

解放洛阳战役打响、我国第一台拖拉机在洛阳诞生、焦裕禄在洛阳矿山机器厂认真工作、首届洛阳牡丹花会在王城公园开幕、银隆新能源洛阳产业园开工建设、兴洛湖公园开放、古城快速路一期隋唐园立交建成……一幅幅展示70年来洛阳经济社会发生翻天覆地变化的照片，吸引了李亚等人的目光。他们不时停下脚步仔细观看，认真听取工作人员讲解，详细询问有关情况。

展厅中间，一张毛泽东主席亲自起草《再克洛阳后给洛阳前线指挥部的电报》的照片格外醒目。“城市已经属于人民，一切应该以城市由人民自己负责管理的精神为出发点……”在电文照片前，李亚驻足凝视，对照电文内容朗读研习。他深有体会地说，这则电报中体现的党对城市治理的方针，现在仍然适用，历久弥新，广大党员干部要认真学习、理解运用，更好指导工作。

“我们要从‘纪念洛阳解放70周年成就展’中受到教育、受到启迪、受到感悟。”参观结束后，李亚指出，广大党员领导干部要深刻铭记革命先烈、革命前辈和历代创业者、建设者为洛阳解放和建设发展所建立的丰功伟绩，不忘初心、牢记使命、奋发有为，始终坚守为人民谋幸福这个初心，牢牢肩负起为中华民族谋复兴这个使命，带领全市人民更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不断创造属于新时代洛阳发展的光辉业绩。

“纪念洛阳解放70周年成就展”在洛阳博物馆展出至本月17日，从本月18日起将启动为期4个月的各县(市)和吉利区的巡回展览。在线下固定展览和巡回展览的基础上，还将同时利用新媒体手段制作网上成就展，在互联网、手机端等进行广泛传播，提升展览的影响力。 （洛阳日报记者 李东慧 李江涛）