提醒！路边构树穗附着有害物质 切勿采摘食用

日前，市民刘先生拨打本报热线66778866称，在望春门街旁边一处游园内，有人为了采摘构树穗，把构树树枝都折断了，让人看着心疼。

两名中年女子在水渠边采摘构树穗

日前，市民刘先生拨打本报热线66778866称，在望春门街旁边一处游园内，有人为了采摘构树穗，把构树树枝都折断了，让人看着心疼。

当日早上，刘先生散步时，无意间看到两名中年女子站在游园内水渠东侧一棵构树下，踮着脚采摘构树穗。他观察一会儿发现，俩人为摘到较高的构树穗，除了用手将树枝折断，还用一端绑有钩子的竹竿往下钩树枝，其间，不少树枝被钩断。“现在正是树木生长的时节，这样破坏构树看着心疼人。”刘先生说，他希望相关部门能够制止这种不文明行为。

记者随即来到现场，确实看到有两名中年女子在采摘构树穗，地面上有不少被折断的树枝，她们携带的手提袋已快装满构树穗。俩人称准备蒸着吃，现在正是吃构树穗的时候。记者还注意到，该构树靠近游园内水渠边生长，水渠里虽然没水，但有三四米深，她们在旁边采摘，看着着实危险。

市绿化管理中心相关部门负责人朱训伟得知情况后称，将派工作人员在园内加强巡逻，发现采摘构树穗的行为会及时制止。“构树很难长成形，在我市不是绿化树种，多是自然生长的。”朱训伟说，构树对绿化降尘、水土保持能起到一定作用。

朱训伟提醒，在闹市区道路两边生长的构树，长期接触汽车尾气、粉尘，汽车尾气中的铅、镉等重金属及其他有害物质会附着在构树穗上，建议市民不要采摘食用，以免给身体健康带来影响。（洛阳晚报记者 魏巍 文/图）