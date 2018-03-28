毛主席亲笔题写《洛阳日报》报头（纪念洛阳解放70周年系列报道）

1965年1月1日，新年第一天，正当人们欢欣鼓舞地迎接新年之时，毛主席题写的《洛阳日报》新报头展现在全市人民面前。

1965年1月1日，《洛阳日报》启用毛主席题写的报头 鲁博 整理

核心提示

1965年1月1日，新年第一天，正当人们欢欣鼓舞地迎接新年之时，毛主席题写的《洛阳日报》新报头展现在全市人民面前。

时至今日，在蓬勃的朝阳下，每当拿起《洛阳日报》，首先映入眼帘的依旧是毛主席题写的遒劲俊逸、风采动人的“洛阳日报”四个大字。从1965年起，毛主席题写的《洛阳日报》报头一直沿用至今，成为洛阳人民巨大的精神鼓励，也成为洛阳人民永远前进的动力。

1 报头曾用鲁迅字体和郭沫若题字

《洛阳日报》是中共洛阳市委机关报，其前身是1948年4月创立的《新洛阳报》。1949年8月《新洛阳报》停刊；1955年1月1日，《新洛阳报》复刊，并更名为《洛阳日报》。

在1954年筹办《洛阳日报》时，洛阳日报社就为有个好报头费尽心思，最初想请名人题写，但苦于没有合适的人选。最终，大家想到了鲁迅先生，借来影印的《鲁迅日记》，经过多名采编人员埋头翻阅，“洛阳日报”这4个字找到了许多个，经过精选比较，放大拼接，成为1955年元旦《洛阳日报》创刊时的报头。

鲁迅先生的书法功底深厚，令人喜爱，但是用拼凑出来的字做报头，总是不尽如人意。1958年，中宣部副部长周扬来洛视察，报社请他代求全国人大常委会副委员长、大文学家郭沫若题写了报头。

1959年1月26日，郭沫若题写的报头启用，一直沿用到1964年12月31日。

2 写信请毛主席题写报头

1964年冬，继全国著名报纸和一些省报之后，《郑州晚报》也换了毛主席书写的新报头，于是洛阳日报社的同志也希望毛主席能为《洛阳日报》题写报头。

如何请毛主席在百忙之中抽暇挥毫呢？《洛阳日报》副总编辑赵瑞拨通了郑州晚报社总编辑周政的电话，询问请毛主席题写报头的经过。

“这也很简单。我们给中央办公厅主任杨尚昆同志写信，叙说了我们想请毛主席题写报头的诚挚心情，并请他代求毛主席。不久，中央办公厅就寄来了毛主席新题写的报头。”周政的话令洛阳日报社的同志们激动不已。经过讨论，大家一致认为这是一件很有意义的事。报社立即向市委汇报，也请毛主席题写报头。

“你们的想法很好，愿望是可以理解的。但是，根据我在国务院工作时了解的情况，请毛主席写字是很不容易的。你们直接去信，秘书这一关就过不了，会很快把信挡回来。”主管报纸工作的市委书记处书记赵守攻原任国务院副秘书长，他建议以报社的名义写封信给毛主席，由他转到国务院一位副秘书长那里，请他派人送给中央办公厅主任杨尚昆，也请杨尚昆帮助办理。

“毛主席并不难求，只是怕信转不到他手里。他若见到信，一般是会写的。”赵守攻的进一步解释，让报社的同志们更有盼头，大家推举《洛阳日报》总编室主任李宗挺起草，给毛主席写了封恳求他给《洛阳日报》题字的信，由赵守攻阅后寄到国务院，请杨尚昆帮忙转交毛主席。

3 伟人手书报头1965年元旦启用

信寄出后，直到1964年12月下旬仍然毫无音信，报社的同志们都认为1964年没希望见到毛主席题写的报头了。

喜从天降！12月31日晚，报社内灯火通明，工作人员正在忙碌地安排1965年元旦的报纸，突然电话铃响了，赵守攻从上海剧院正在举行的迎新年晚会上打来电话：“毛主席亲笔题写的报头已从北京带回省里，并由市委书记带回了洛阳。你们赶快派人去取，最好明天就见报。”

听到这个喜讯，报社立即派人去取。消息霎时传遍了整个报社，总编室里挤满了焦急等待的人，全社上下一片欢腾。人们欣喜异常，奔走相告，沉浸在无比幸福和巨大的鼓舞之中。

很快，毛主席亲笔题写的报头被取回总编室，大家争相欣赏日思夜想的墨宝。屋子里挤满了人，许多人踮起脚还是看不见，连连呼喊：“举高些！”见此情景，有人灵机一动，跳上一张木椅，将题字高高举在头顶，后又悬挂到墙上，让所有人都能看得清楚：这是一张33.2厘米高、26厘米宽的雪白宣纸，上面浓墨重彩地写着“洛阳日报”四个大字，每个字有巴掌大小；宣纸左上角有铅笔写的“主席亲笔”四个小字，大概是秘书注明的。

总编室里沸腾了，人人瞪大眼睛，向墙前挤，向纸上看。“写得好！刚劲有力，精美潇洒！”“真没想到，我们去信不到一个月，毛主席就给我们写来这么好的报头，这是毛主席对洛阳人民的关怀啊！”大家赞颂着，足足欣赏了半个小时。

报社领导和职工欢欣鼓舞，大家以高涨的热情和冲天的干劲投入工作中，决心赶快设计版面，尽早制版，让全市人民在第二天就能看到毛主席为洛阳人民题写的报头，以报答毛主席的关怀和鼓励。

值班人员找来美术编辑、摄影记者、制版工人，共同研究，精心设计，将有关材料交给制版车间。工人们更是兴奋，把参与制作毛主席题写的报头看为最大的光荣。大家小心翼翼，细心操作，道道工序都是最高的质量。新版制出后，经过拼版、压版、浇版、上机印刷，毛主席题写的《洛阳日报》新报头于1965年元旦清晨和全市人民见了面。

新版报头与广大读者见面后，许多市民把它作为最大的喜讯转告给亲友。报社编辑部不断接到电话，有人询问新报头是不是毛主席亲笔题写，有人询问毛主席题写报头的详细情节，还有人要找报社负责人表示热烈祝贺。

时至今日，毛主席题写的“洛阳日报”四个字仍每期与市民见面，这不仅是对全市人民的巨大鼓舞，也时刻激励着一代又一代洛报人不忘初心、砥砺前行！（洛阳日报记者 李冰）